Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии

В честь Дня космонавтики 18-летний пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга представит новую программу. Его иммерсивные концерты пройдут 16 и 17 апреля в Большом Звездном зале Московского планетария. А среди его "участников-аккомпаниаторов" окажутся и магические виды Вселенной, которые будут демонстрироваться на купольном экране.

Премьера получила название "Увидеть музыку", и в ней прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена и Петра Чайковского. А в продолжение музыки пройдет и увлекательное путешествие по Вселенной. Ведь для этих концертов подготовлен и эксклюзивный видеоряд.

Поэтому "Увидеть музыку" и станут иммерсивными, - то есть еще глубже погружающими слушателей в атмосферу и дух исполняемой музыки. А кадры о космосе в сочетании с исполняемыми произведениями, призваны обеспечить полный эффект присутствия и максимального погружения аудитории в музыкальную и виртуальную среду.

Впервые эта программа была показана Иваном Бессоновым в Планетарии 8 марта под рояль "Ямаха" и продолжалась час. Теперь - новая встреча с магией музыки и Вселенной.

Кстати

Музыканты любят Московский планетарий. Здесь есть даже небольшая сцена, а уж какая великолепная акустика! Прежде концерты давали "Мумий Тролль", исполнительница на терменвоксе Олеся Ростовская с ее "Путешествием на Луну", и "Мегаполис", представлявший как раз в Планетарии альбом "Из жизни планет".