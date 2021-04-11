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11.04.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Встречу отменить нельзя

Открылась выставка TransRussia
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 77(8428)
Самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia стартует сегодня в МВЦ "Крокус Экспо".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участие в ней позволяет игрокам отрасли комплексно решить бизнес-задачи: демонстрировать услуги и новые сервисы широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж, найти новых клиентов, провести конкурентный анализ и укрепить имидж своей компании как лидера отрасли.

Фото: goverment.ru
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"TransRussia - хорошая возможность для перевозчиков, грузоотправителей, экспедиторов, экспертного сообщества высказать мнение о работе транспортной отрасли, продемонстрировать лучше идеи и проекты. Сейчас объемы перевозок восстанавливаются, логистические операторы и транспортные компании стабильно ведут деятельность. Дальнейший рост объемов перевозок и внедрение новых технологий будут способствовать развитию доступности, гибкости и качества транспортных услуг", - говорится в приветствии министра транспорта РФ Виталия Савельева участникам и гостям выставки.

Участники выставки - ведущие компании-операторы, порты и терминалы, контейнерные операторы, экспедиторские компании, таможенные брокеры, страховые и лизинговые компании, производители спецтехники и подъемно-транспортного оборудования, IT-разработчики и т.д.

В 2021 году на TransRussia представлен новый раздел - Складское оборудование и решения. Не обойдется, разумеется, и без традиционных разделов: транспортно-логистические услуги по перевозке грузов собственным транспортом, услуги по обработке грузов в терминалах и портах, услуги по перевозке проектных и негабаритных грузов, услуги по таможенному оформлению грузов и ВЭД, финансовые услуги (страхование, лизинг, кредитование), IT-решения (TMS, SCM, WMS) и многое другое.

Также по традиции в рамках выставки состоится транспортно-логистический конгресс "ТРАНСРОССИЯ", состоящий из 6 отраслевых конференций с самой актуальной информацией для решения транспортных бизнес-задач. Все желающие смогут испытать себя в виртуальном баттле за звание чемпиона логистики в интерактивной зоне "Крокуса". В этой игре придется управлять парком тягачей и решать несколько задач одновременно: находить хорошие заказы, избегать порожнего пробега и простоя, заработать максимальное количество денег. С каждым новым уровнем игры количество машин будет увеличиваться, география рейсов - расширяться, а сложность задач - повышаться. Рейтинг игроков будет выводиться на экране в режиме реального времени.

Разумеется, учитывая непростую эпидемическую обстановку, организаторы предусмотрели беспрецедентные меры безопасности. Так, тщательно распланированы процедуры прибытия, доступа и регистрации экспонентов, подрядчиков и посетителей. Насколько это возможно, этот процесс будет бесконтактным. Максимально увеличено количество входных групп на выставку.

Организатором мероприятия выступает Hyve Group при поддержке Минтранса России, Комитета Госдумы по транспорту и строительству, столичного дептранса, РСПП и др.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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