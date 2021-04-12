Алексей Бадюков: Свой уровень Ковальчук держит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", а ныне комментатор и эксперт "Матч ТВ" Алексей Бадюков в интервью "РГ" поделился мнением об игре лидеров команд в серии "Ак Барс" - "Авангард".

Свою серию из 11 матчей без голов прервал Илья Ковальчук…

Алексей Бадюков: Было видно, что Илья в пятом матче конкретно разозлился: на этих эмоциях он и передачу отдал и счет сравнял. Это энергетика лидеров. На самом деле, Ковальчук проделывает огромный объем работы, без потерь затаскивает шайбу в зону. У него хороший хлесткий бросок. Он здорово держит шайбу, вытаскивает на себя соперников своей харизмой, освобождая пространство для партнеров. Уровень Илья держит. Другое дело, что он долго не мог забить. Но Ковальчук всегда был к этому близок.

Ожидали, что "Ак Барс" будет вести за собой 20-летний Воронков?

Алексей Бадюков: Воронков - это будущее сборной. Во-первых, он физически здоровый. А главное, в напряженные моменты, когда мало, кто осмеливается брать на себя ответственность, Дмитрий это делает. Плюс его работа на "пятачке".

Вам не кажется, что ситуация Воронкова в чем-то схожа со случаем Василия Подколзина, который сейчас блистает в СКА. Обоих много критиковали после двух последних молодежных чемпионатов мира, а сейчас ребята показывают характер?

Алексей Бадюков: Это важная часть работы тренерского штаба. Когда у тебя перспективный, талантливый, бьющий копытом человек, нужно правильно его настроить психологически. Отдадим должное тренерам, которые не закрепощают парней, а дают им возможность становиться лидерами здесь и сейчас. Такие игроки рано или поздно выстреливают. А мастерство и у Воронкова, и у Подколзина есть.

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