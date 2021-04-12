АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию

Россияне забронировали туры в Турцию до 1 июня на 32 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее стало известно, что оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией и полностью приостановил с Танзанией c 15 апреля по 1 июня 2021 года.

"Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей)", - указали в АТОР. Однако, эта сумма может быть на 20% больше, так как в ней не учтены бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию за отсутствием собственного традиционного ассортимента, уточнили в организации.

Как пояснили в АТОР, всего туры в Турцию с заездами в период 15 апреля по 31 мая забронировали 533 тысячи туристов. Из них более 40% - семьи с детьми.

Цифры по Танзании еще обрабатываются, отметили в АТОР. "Оценочно, на апрель-май может быть забронировано туров на 6-7 тысяч туристов", - отметили в организации.