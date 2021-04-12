АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию

Аннулирование туристической путевки в Турцию станет невыгодно для людей. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин телеканалу "Москва-24".

Дело в том, что всю сумму за тур вернуть не получится, так как будут применены штрафные санкции по понесенным расходам. "Есть две четкие рекомендации: либо перенос, либо поиск альтернативного направления. Аннулировать тур крайне невыгодно. В этом случае вы просто потеряете часть денег", - отметил он.

Напомним, что сегодня Оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией.