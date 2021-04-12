Бадюков: Пятый матч серии "Ак Барс" - "Авангард" арбитры отсудили слабовато

Пятый матч катализировал разговоры о судействе. Особенно недовольна омская сторона.

Алексей Бадюков: Сама серия очень боевая, и можно было ожидать, что будет много физических контактов подобного характера. И, конечно, каждый переживает за свой клуб. И да, по статистике, у "Авангарда" в этой серии больше удалений, чем у Казани. Но я бы сказал, что пятый матч арбитры, честно говоря, отсудили слабовато. Их можно понять. Они старались поначалу не вмешиваться, а потом все это превратилось в такую историю, когда у многих накипело. В то же время, я бы обратил внимание, как сами хоккеисты реагируют на все эти моменты. Они понимают, что игра идет на грани фола, что все психологически пытаются подавить друг друга, отдаются борьбе, даже когда возникают паузы. Игроки абсолютно адекватно на все это реагируют, стараются не комментировать эти моменты, не поддаваться эмоциям.

Больше всего споров вокруг эпизодов, когда игроки "Ак Барса" толкали соперников на борт с открытой калиткой. Это же травмоопасно…

Алексей Бадюков: Конечно, это неправильно. Если это делается умышленно, то это грязь. Но, на мой взгляд, те толчки не были умышленными. Все происходило в запале. Это желание играть до конца, поддавить друг друга психологически. Это доработка эпизода.

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