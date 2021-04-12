Центробанк видит потенциал для роста ипотечного кредитования

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что у российского рынка ипотечного кредитования есть потенциал к росту.

Такое мнение она высказала в ходе совещания с руководителями региональных банков в Совете Федерации, посвященного реализации плана восстановления экономики.

"Мы действительно обсуждаем судьбу льготных программ ипотеки, но в целом мы видим, что ипотечное кредитование, конечно, имеет потенциал роста", - сказала председатель Банка России.

Кроме того, по словам главы Центробанка, потенциал роста есть также у розничного кредитования.

Ранее в ходе совещания спикер СФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства, а также предложила переходить на "умную региональную ипотеку", где условия кредита зависят от ситуации в данном субъекте Федерации.