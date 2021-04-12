Центробанк видит потенциал для роста ипотечного кредитования

Новости

Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Рядом с "Невской мануфактурой" загорелось здание хостела 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
Космонавт Роман Романенко в прямом эфире поздравил россиян с Днем космонавтики 17:55
Полковник Макгрегор: США не готовы к войне с Россией 17:38
Москалькова представит в Госдуме доклад за прошлый год 17:36
Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
В СК рассказали об убийстве мужчины в московском фитнес-клубе 17:03
Кузнецова попросила реабилитировать детей, вывезенных из Сирии и Ирака 17:02
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли 17:00
Прокуратура Парижа начала расследование стрельбы возле больницы 16:57
Во вторник на Москве-реке открывается навигация 16:51
В Бразилии появится статуя Христа выше, чем в Рио 16:49
Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19 16:46
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре" 16:45
В Иране назвали взрыв причиной аварии на ядерном объекте в Натанзе 16:41
В Москве снизился уровень шума 16:32
Генсек ХДС: Партия поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ 16:30
В отношении экс-премьера Великобритании Кэмерона начата проверка 16:27
В РФС подтвердили приглашение Гилерме на заседание КДК 16:25
Площадь пожара на "Невской мануфактуре" достигла 10 тысяч кв. метров 16:10
В Екатеринбурге в больничной еде нашли мышиный хвост 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 17:13
Рубрика: Экономика

Центробанк видит потенциал для роста ипотечного кредитования

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что у российского рынка ипотечного кредитования есть потенциал к росту.

Такое мнение она высказала в ходе совещания с руководителями региональных банков в Совете Федерации, посвященного реализации плана восстановления экономики.

Фото: iStock
Набиуллина предложила ввести новые способы долгосрочных сбережений

"Мы действительно обсуждаем судьбу льготных программ ипотеки, но в целом мы видим, что ипотечное кредитование, конечно, имеет потенциал роста", - сказала председатель Банка России.

Кроме того, по словам главы Центробанка, потенциал роста есть также у розничного кредитования.

Ранее в ходе совещания спикер СФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства, а также предложила переходить на "умную региональную ипотеку", где условия кредита зависят от ситуации в данном субъекте Федерации.

Экономика Недвижимость Ипотека Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законодательная власть Совет Федерации Рынок кредитования

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Прививка от коронавируса войдет в перечень профилактических
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента