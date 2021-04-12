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12.04.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Citroen представил модель, которая совмещает в себе три типа кузова

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Citroen. Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.

Компания Citroen представила новую среднеразмерную модель под названием C5 X. Автомобиль, который сочетает в себе "элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера", призван заменить в линейке марки семейство C5.

Фото: Пресс-служба Seat.
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Снаружи фастбек отличает V-образная светодиодная светотехника, длинный капот, высокая поясная линия, пятая дверь со спойлерами, высокий клиренс, 19-дюймовые колёсные диски.

Модель имеет следующие габаритные размеры: длина 4805 мм, ширина 1865 мм, высота 1485 мм. Колёсная база - 2785 мм. Объём багажного отделения составляет 545 литров.

Внутри C5 X может похвастать передней панелью с современной архитектурой, расширенным проекционным дисплеем, 12-дюймовой информационно-развлекательной системой, комфортными сиденьями. Для интерьера предусмотрены оригинальные варианты отделки.

Машина будет доступна либо с бензиновым двигателем, либо с гибридной силовой установкой. Гибридная версия выдаёт 225 л. с. Запас хода на электротяге при скорости до 135 км/ч - более 50 км.

На C5 X дебютирует фирменная активная подвеска Advanced Comfort с тремя режимами работы. Также фастбэк оснащается различными системами помощи водителю и "автопилотом" второго уровня.

В Европе Citroen C5 X появится в продаже во второй половине 2021 года. Комплектации и цены пока не раскрыты.

Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.
#Citroen