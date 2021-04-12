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12.04.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Дилер продал женщине новый автомобиль, который оказался перекрашенным

Текст: Валерий Карташов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В одном из сюжетов программы "Первая передача" на НТВ рассказали о том, как жительница России Дина Фалилеева купила в официальном дилерском центре новый перекрашенный автомобиль.

Фото: iStock
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Но выяснился данный факт только после мелкого ДТП. При этом на ремонт дефектная машина попала в тот же салон. Уже на восстановленном экземпляре замеры лакокрасочного покрытия толщиномером показали, что ранее транспортное средство покрасили полностью в два слоя. Превышение составило на сто микрометров.

Товарный автомобиль стоимостью более 2 500 000 рублей в перекрашенном виде пришёл с завода, утверждают представители дилера. Примечательно, что в ПТС машины указан действительно оригинальный цвет - "белый перламутр". С кем придётся судиться женщине - с производителем или с салоном, пока неизвестно.

Эксперты советуют даже при покупке абсолютно нового автомобиля у дилера внимательно проводить осмотр и пользоваться толщиномером. Слой ЛКП не должен превышать 170 мкм.