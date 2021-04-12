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12.04.2021 05:29
Рубрика: В мире

Иранский чиновник пострадал при посещении ядерного объекта в Натанзе

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время осмотра ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье произошла авария.

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По данным иранского государственного агентства телевещания, чиновник получил переломы, его состояние стабильное, пишет РИА Новости. Подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. По данным властей, никто не пострадал, ущерба для экологии также нет.

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