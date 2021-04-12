Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе

Новости

В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику 12:24
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками 12:21
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было 12:13
В День космонавтики внук Гагарина получил журнал "Родина" 12:11
Названы дата и место прощания с Эмилем Верником 12:09
Прокуратура проверит информацию о дефиците сахара в Красноярском крае 12:06
Воронежец задушил напавшую на него бешеную волчицу 11:54
Рогозин: День космонавтики сопоставим с Днем Победы 11:52
В Барселоне надеются начать принимать российских туристов в августе 11:48
Минобороны РФ впервые показало свои спутники 11:45
В Армении граждан от 18 до 55 лет будут прививать "Спутником V" 11:38
К месту посадки "Союза МС-17" в Казахстане стянули технику и военных 11:34
Спецслужбы Ирана выяснили личность причастного к диверсии в Натанзе 11:23
В Петербурге завели дело на подростка, устроившего стрельбу в школе 11:21
Оперштаб: Еще 1221 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:14
В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали животных 11:09
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Бостон" 11:06
В России разработан ныряющий патрульный корабль 10:59
В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников 10:53
В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега 10:47
Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США 10:39
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 10:32
Путин поручил разработать стимулы для инвестиций из прибыли 10:27
"Вышел едва живым": Владимир Пресняков рассказал, как переболел COVID 10:20
Прибалтика впервые отключила поставки электроэнергии из России 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 11:09
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
13 сентября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. МКБАЯТ вступила в силу 7 июля 2007 г. Первым подписавшим конвенцию стал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Среди подписантов - и Израиль (хотя и не ратифицировавший ее до сих пор).
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В иранском городе Натанза расположен горно-обогатительный комбинат, на котором происходит обогащение урана. 10 апреля в городе начал работать цех по производству усовершенствованных центрифуг. Завод в Натанзе входит в число объектов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ в рамках ядерной сделки 2015 года (СВПД) между Ираном и группой мировых держав. То есть это ядерный объект.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: Цель НАТО - поддерживать на плаву украинскую версию агрессии РФ

По тексту конвенции (цитата с изъятиями) "любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно незаконно и умышленно … повреждает ядерный объект … с намерением нанести существенный ущерб собственности…".

И еще там сказано, что "ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участник правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии с его национальным законодательством".

Если (подчеркну - если) подтвердится причастность Израиля к недавней аварии на распределительной электросети объекта в Натанзе, эти действия подпадают под действие Конвенции в части обоих процитированных положений и должны быть предметом изучения со стороны институтов ООН.

А еще припоминается известное изречение Голды Меир, в свое время премьер-министра Израиля: "У Израиля ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим". Вне всякого сомнения, такая неопределенность с наличием либо отсутствием у Израиля ядерного оружия всегда будет оставаться колоссальным стимулирующим фактором такое оружие разрабатывать для тех стран региона, которые видят в Израиле угрозу своим национальным интересам. Это замкнутый круг, и он может быть разорван только в случае безусловного соблюдения всеми пороговыми странами (включая и Иран, и Израиль) требований Договора о нераспространении ядерного оружия. В котором, кстати, Иран участвует, а Израиль - нет.

И последнее, свет в окошке. Вот недавнее заявление Госдепа США: "Кампания максимального давления [на Иран], выход из СВПД и введенные санкции попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности. Американская кампания максимального давления провалилась, и США нужно найти способ вернуться к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана".

Вот всем бы так. Или, как говорил Черчилль, "американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Ядерная безопасность

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил