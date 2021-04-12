Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе

13 сентября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. МКБАЯТ вступила в силу 7 июля 2007 г. Первым подписавшим конвенцию стал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Среди подписантов - и Израиль (хотя и не ратифицировавший ее до сих пор).

В иранском городе Натанза расположен горно-обогатительный комбинат, на котором происходит обогащение урана. 10 апреля в городе начал работать цех по производству усовершенствованных центрифуг. Завод в Натанзе входит в число объектов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ в рамках ядерной сделки 2015 года (СВПД) между Ираном и группой мировых держав. То есть это ядерный объект.

По тексту конвенции (цитата с изъятиями) "любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно незаконно и умышленно … повреждает ядерный объект … с намерением нанести существенный ущерб собственности…".

И еще там сказано, что "ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участник правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии с его национальным законодательством".

Если (подчеркну - если) подтвердится причастность Израиля к недавней аварии на распределительной электросети объекта в Натанзе, эти действия подпадают под действие Конвенции в части обоих процитированных положений и должны быть предметом изучения со стороны институтов ООН.

А еще припоминается известное изречение Голды Меир, в свое время премьер-министра Израиля: "У Израиля ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим". Вне всякого сомнения, такая неопределенность с наличием либо отсутствием у Израиля ядерного оружия всегда будет оставаться колоссальным стимулирующим фактором такое оружие разрабатывать для тех стран региона, которые видят в Израиле угрозу своим национальным интересам. Это замкнутый круг, и он может быть разорван только в случае безусловного соблюдения всеми пороговыми странами (включая и Иран, и Израиль) требований Договора о нераспространении ядерного оружия. В котором, кстати, Иран участвует, а Израиль - нет.

И последнее, свет в окошке. Вот недавнее заявление Госдепа США: "Кампания максимального давления [на Иран], выход из СВПД и введенные санкции попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности. Американская кампания максимального давления провалилась, и США нужно найти способ вернуться к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана".

Вот всем бы так. Или, как говорил Черчилль, "американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.