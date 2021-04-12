Власти Ирана обвинили Израиль в аварии на ядерном объекте в Натанзе

Израиль стоит за диверсией на заводе по обогащению урана в Натанзе, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Израильские политики и военные открыто заявляют, что не позволят достигнуть прогресса в отмене несправедливых санкций в отношении Ирана, и теперь считают, что добились своей цели. Ответом сионистам будет еще больший прогресс нашей страны в ядерной сфере", - приводит слова министра иранское телевидение.

Как подчеркнул Зариф, власти Ирана еще больше увеличат мощности по обогащению урана в Натанзе после устранения последствий совершенной на нем диверсии.

Ранее в Организации по атомной энергии Ирана сообщили, что на объекте в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнений окружающей среды не зафиксировано. Позже издание New York Times опубликовало информацию со ссылкой на источник в американской администрации о том, что к диверсии на заводе в Натанзе причастны спецслужбы Израиля.