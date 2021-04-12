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12.04.2021 06:21
Рубрика: В мире

NYT: Авария на ядерном объекте Ирана произошла из-за взрыва

Авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанзе произошла в результате взрыва. Такую информацию распространила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

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В публикации отмечается, что отключение электроэнергии было вызвано "умышленно спланированным взрывом". По данным американских и израильских сотрудников разведки, "роль в этом сыграл Израиль". Источники отмечают, что из-за ЧП был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран, пишет ТАСС.

В Госдепартаменте США отказались подтвердить данную информацию. Нет комментариев от Белого дома и Пентагона.

Об инциденте на ядерном объекте в Натанзе стало известно в воскресенье утром. Власти сообщили, что никто не пострадал, ущерба для экологии также нет. Позже стало известно, что официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди получил травмы во посещения ядерного объекта.

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