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Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
12.04.2021 04:37
Рубрика: Общество

Космонавты с МКС поздравили всех с 60-летием полета человека в космос

Члены экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили всех жителей Земли с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина в космос. Видеозапись опубликована на сайте Роскосмоса.

Фото: РИА Новости
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Космонавты напомнили, что полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал поворотным событием в мировой истории. "В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история пилотируемых космических полетов", - отметил Кудь-Сверчков.

Новицкий добавил, что советские ученые и конструкторы продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а легендарные 108 минут полета Юрия Гагарина стали примером героизма для его последователей, в том числе и для нынешних космонавтов.

"Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса", - отметил Дубров.

Напомним, космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт Марк Ванде Хай прибыли на корабле "Ю.А. Гагарин" - "Союз МС-18" на МКС девятого апреля. Команда теперь состоит из четырех россиян, пяти астронавтов НАСА и представителя Японского космического агентства. Новый экипаж пробудет в космосе 191 день. Планируется, что за это время они выполнят более полусотни научных исследований и экспериментов.

Общество Космос 12 апреля - День космонавтики РГ-Видео

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