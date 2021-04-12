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12.04.2021 15:10
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel, Xray Cross и Vesta Sport покоряют рынок Германии

Текст: Константин Руссов
Фото: www.facebook.com/Made-in-Russia-GmbH-189061684940272/ Фото: www.facebook.com/Made-in-Russia-GmbH-189061684940272/
Фото: www.facebook.com/Made-in-Russia-GmbH-189061684940272/

Частная компания Made in Russia GmbH продолжает импортировать в Германию модели Lada: Xray Cross, Vesta Sport и Niva Travel. Автомобили были замечены на площадке импортёра.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Фотография с тремя Lada была опубликована в группе Lada in Europa Club. Известно, что Lada Vesta Sport представлена в комплектации Luxe Multimedia и оснащена стандартным 145-сильным двигателем 1.8 литра.

Xray Cross приехал в Германию в версии Luxe Prestige с мотором 1.8 литра мощностью 122 л.с. Информации о Lada Niva Travel нет, ранее "РГ" писала, что обновлённая версия бывшей "Шнивы" была доставлена в Германию в марте.

Импортёр Made in Russia GmbH не имеет никакого отношения к АвтоВАЗу и является независимой компанией, которая ввозит в ЕС автомобили небольшими партиями. Дело в том, что для поставок объёмом до тысячи машин действуют менее строгие стандарты по выхлопам и соответствие эконормам Евросоюза.

С европейского рынка АвтоВАЗ был вынужден уйти в 2019 году из-за отсутствия резона модернизировать линейку моделей Lada для соответствия протоколу "Евро-6".

#Lada