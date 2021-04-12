Лавров: Москва не видит разумной альтернативы СВДП

В Москве продолжают считать реализацию СВДП (Совместный всеобъемлющий план действий) единственной разумной альтернативой и одним из важнейших факторов региональной международной стабильности. Об этом в интервью для агентства "ИРНА" накануне своего визита в Иран заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что самый эффективный путь к сохранению договоренностей 2015 года лежит через неукоснительное выполнение странами-подписантами СВДП своих обязательств.

"Запуск предметных переговоров на этот счет на венской площадке с участием иранских и американских представителей вселяет определенную надежду. Прежде всего, на то, что ранее допущенные США нарушения СВПД и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены. Это создаст необходимые условия для возвращения Ирана к выполнению требований "ядерной сделки", как в части транспарентности, так и по реконфигурации иранской ядерной программы. Со своей стороны стараемся помочь Вашингтону и Тегерану выйти на нужное решение", - подчеркнул Лавров.

Российский министр отдельно напомнил, что позиция Москвы относительно санкционной политики Вашингтона остается неизменной. "Мы продолжим выступать против любых односторонних ограничительных мер, которые, к тому же, бьют по наименее защищенным слоям населения. На международных площадках, включая ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций. С удовлетворением констатирую, что наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе", - отметил глава МИД РФ.

В контексте обсуждения политики санкций со стороны США, Сергей Лавров заявил, что в Москве считают важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Министр отметил, что среди прочего это подразумевает постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

"В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами", - заключил Сергей Лавров.