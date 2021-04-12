Минпромторг стабилизирует цены на продукты с помощью фермеров

Расширение присутствия в торговых сетях и на продовольственных рынках фермерской продукции отчасти поможет стабилизировать цены на продукты. Такое мнение высказал директор департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на конференции РБК в рамках выставки "Продэкспо-2021".

Он напомнил, что именно появление на рынке дополнительного объема товаров сыграло большую роль в 1992-1993 годах, когда ситуация с продовольствием была значительно хуже, чем сейчас.

Например, в хозяйствах населения производится много плодоовощной продукции, которая сейчас растет в цене наряду с другими продуктами. "И нам очень важно эту продукцию вытащить на рынок, придать ей товарный вид", - сказал Кузнецов.

Тем более, сейчас растет доля сетевой розницы, а доля малого бизнеса в торговле, соответственно, падает. По словам Кузнецова, Минпромторг и правительство предпринимают меры, чтобы поддержать малый бизнес. Так, в конце января 2021 года правительство выпустило распоряжение, рекомендовав регионам увеличивать количество нестационарных мобильных торговых объектов, продлевать договоры на размещение без торгов, развивать ярмарки, увеличивать количество мест для всех видов торговли. При этом места должны быть проходные, а их количество должно соответствовать запросам бизнеса. Кроме того, сейчас готовится к внесению пакет законопроектов по рынкам, которые существенно упростят их работу.

"Эта сфера вообще трагически рухнула еще до ковида: мы с нескольких тысяч рынков несколько лет назад докатились сейчас до 900 с небольшим рынков. И тренд на понижение продолжается. Нужно срочно ослаблять регулирование", - считает Кузнецов.

По его мнению, только такими и другими рыночными методами можно действовать в ситуации растущих цен на продовольствие. Минпромторг надеется, что единичная практика госрегулирования цен (на сахар и подсолнечное масло) не распространится на другие продукты.

"Сахар - это монопродукт с минимальным количеством вариаций. А, например, в курице SKU (единица ассортимента - прим. ред.) много. Начнешь регулировать тушку - "полетят" бедра или переработка, бедра начнешь регулировать - "улетит" тушка", - сказал Кузнецов.

Напомним, сейчас между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями действуют соглашения о предельно допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло - они не должны быть выше 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.