Минпромторг стабилизирует цены на продукты с помощью фермеров

Новости

Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
В СК рассказали об убийстве мужчины в московском фитнес-клубе 17:03
Кузнецова попросила реабилитировать детей, вывезенных из Сирии и Ирака 17:02
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли 17:00
Прокуратура Парижа начала расследование стрельбы возле больницы 16:57
Во вторник на Москве-реке открывается навигация 16:51
В Бразилии появится статуя Христа выше, чем в Рио 16:49
Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19 16:46
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре" 16:45
В Иране назвали взрыв причиной аварии на ядерном объекте в Натанзе 16:41
В Москве снизился уровень шума 16:32
Генсек ХДС: Партия поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ 16:30
В отношении экс-премьера Великобритании Кэмерона начата проверка 16:27
В РФС подтвердили приглашение Гилерме на заседание КДК 16:25
Площадь пожара на "Невской мануфактуре" достигла 10 тысяч кв. метров 16:10
В Екатеринбурге в больничной еде нашли мышиный хвост 15:58
Неизвестный открыл огонь у больницы в Париже: один человек погиб 15:55
Лавров: Нахождение военных кораблей США в Черном море вызывает вопросы 15:50
В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники 15:48
Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики 15:45
В Югре 70 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:44
Лавров предостерег другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева 15:39
Рост цен на новостройки в Москве и области замедлился 15:37
В Москве открыли мемориальную доску космонавту Алексею Леонову 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 16:17
Рубрика: Экономика

Минпромторг стабилизирует цены на продукты с помощью фермеров

Текст: Татьяна Карабут
Расширение присутствия в торговых сетях и на продовольственных рынках фермерской продукции отчасти поможет стабилизировать цены на продукты. Такое мнение высказал директор департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на конференции РБК в рамках выставки "Продэкспо-2021".
Фото: Александр Корольков / РГ Фото: Александр Корольков / РГ
Фото: Александр Корольков / РГ

Он напомнил, что именно появление на рынке дополнительного объема товаров сыграло большую роль в 1992-1993 годах, когда ситуация с продовольствием была значительно хуже, чем сейчас.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы

Например, в хозяйствах населения производится много плодоовощной продукции, которая сейчас растет в цене наряду с другими продуктами. "И нам очень важно эту продукцию вытащить на рынок, придать ей товарный вид", - сказал Кузнецов.

Тем более, сейчас растет доля сетевой розницы, а доля малого бизнеса в торговле, соответственно, падает. По словам Кузнецова, Минпромторг и правительство предпринимают меры, чтобы поддержать малый бизнес. Так, в конце января 2021 года правительство выпустило распоряжение, рекомендовав регионам увеличивать количество нестационарных мобильных торговых объектов, продлевать договоры на размещение без торгов, развивать ярмарки, увеличивать количество мест для всех видов торговли. При этом места должны быть проходные, а их количество должно соответствовать запросам бизнеса. Кроме того, сейчас готовится к внесению пакет законопроектов по рынкам, которые существенно упростят их работу.

"Эта сфера вообще трагически рухнула еще до ковида: мы с нескольких тысяч рынков несколько лет назад докатились сейчас до 900 с небольшим рынков. И тренд на понижение продолжается. Нужно срочно ослаблять регулирование", - считает Кузнецов.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Правительство утвердило меры для стабилизации стоимости продуктов

По его мнению, только такими и другими рыночными методами можно действовать в ситуации растущих цен на продовольствие. Минпромторг надеется, что единичная практика госрегулирования цен (на сахар и подсолнечное масло) не распространится на другие продукты.

"Сахар - это монопродукт с минимальным количеством вариаций. А, например, в курице SKU (единица ассортимента - прим. ред.) много. Начнешь регулировать тушку - "полетят" бедра или переработка, бедра начнешь регулировать - "улетит" тушка", - сказал Кузнецов.

Напомним, сейчас между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями действуют соглашения о предельно допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло - они не должны быть выше 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

Главное сегодня

Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Статус молодого ученого будет прописан на законодательном уровне
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента