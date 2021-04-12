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12.04.2021 18:42
Рубрика: Происшествия

Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео

Текст: Александр Мелешенко

Убийство в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве попало на видео - судя по кадрам камеры видеонаблюдения, мужчина занимался на кардио-тренажере, когда к нему со спины подошел убийца и сделал несколько выстрелов.

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По видеозаписи сложно сказать однозначно, но, скорее всего, преступник стрелял из пистолета. Как уже сообщала "РГ", в обстоятельствах преступления разбирается ГСУ СК по Москве - возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия". Убийца скрылся, его ищут.

Видеозапись убийства опубликовало петербургское издание 47news.ru. По его данным, убитым оказался петербургский криминальный авторитет Альберт Рыжий (Али Гейдаров). Это подтвердил ТАСС и источник в правоохранительных органах. По его словам, убитый получил титул вора в законе в 2012 году и занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге.

Происшествия Преступления Криминал РГ-Видео

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