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12.04.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчик мобильных приложений может рассчитывать на зарплату в 350 тысяч рублей в месяц. Эта специальность стала самой высокооплачиваемой с возможностью удаленной занятости в апреле, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Фото: iStock
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Отмечается, что работодатель ждет от соискателя трехлетний опыт работы. Кроме высокой зарплаты, кандидату готовы предоставить необходимую технику, программное обеспечение, а также оплатить обучающие книги и курсы. Кроме того, есть возможность выбора рабочего места - либо на удаленке, либо в офисе на Кипре.

В тройку наиболее высокооплачиваемых специальностей также вошли Team lead (глава команды IT-специалистов) в сфере автобизнеса (зарплата - 250 тысяч рублей) и frontend-разработчику (до 200 тысяч рублей).

Ранее Минтруд сообщил, что в долгосрочной перспективе 10% россиян (5,5 миллиона работников) могут перейти на удаленный режим работы. Сейчас на удаленке находятся более 5,5% сотрудников (более трех миллионов человек).

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