Оперетта "Веселая вдова" входит в тройку популярных шедевров легкого жанра

"Веселая вдова". Оперетта Франца Легара. Новосибирский музыкальный театр. 16+

Второй "Театральный антракт" нашего фестиваля отдан мировой классике - блестящей оперетте Франца Легара "Веселая вдова". Она входит в тройку популярнейших шедевров "легкого жанра" - "Веселая вдова" Легара, "Летучая мышь" Штрауса и "Сильва" Кальмана. И в число самых репертуарных в мире. "Королевой оперетты" назвали ее ликующие современники.

"Вдовушка" родилась в 1905-м. в венском Theater an der Wien и уже через год блистала в России на подмостках Санкт-Петербурга. Дирекция венского театра, получив от Легара партитуру, очень сомневалась, что столь новаторская музыка не приведет к провалу, но триумф был абсолютным. Это был не просто музыкальный шедевр, номера которого мгновенно стали шлягерами - их пели с эстрады, наигрывали в кафе и ресторанах, мурлыкали под нос. Это было еще и одно из первых сценических воплощений нарастающей тогда волны феминизма: по сюжету сильная, волевая, энергичная и уверенная в себе женщина рулила миром мужчин, расстилавшемся у ее ног, и именно с ней карликовое государство Понтеведро связывало самые трепетные надежды на спасение национальной чести.

По сюжету, княжество Понтеведро (прозрачный намек на Монтенегро - Черногорию, которая тогда скандально увязла в долгах) испытывало финансовые трудности, а тут еще умер самый богатый человек страны, и если вдовушка-миллионерша выйдет замуж за иностранца, из страны утекут последние капиталы. Чтобы предотвратить катастрофу, графу Даниле Даниловичу - жуиру, не вылезавшему из парижского ресторана "Максим", - поручают соблазнить вдову и женить ее на себе. Интриганы еще не знают, что граф Данило и Ганна Главари уже были страстно влюблены друг в друга, но сословные предрассудки - Ганна тогда была из простых крестьянских девушек - помешали им соединиться…

Остроумная комедия Анри Мельяка, положенная в основу либретто, была хитом парижских сцен и обеспечила действие динамичное, бравурное, в меру смешное, в меру сентиментальное. Оперетта была множество раз экранизирована с такими суперзвездами, как Дженет Макдональд и Морис Шевалье (в роли графа Данило), Лана Тернер, даже прекрасная Зара Леандер с ее низким, эротичным голосом, великие оперные дивы Джоан Сазерленд и Елена Образцова. В интернете можно найти и грандиозный нью-йорский спектакль, и роскошное шоу фестиваля в Мёрбише, и бесчисленные версии мировых театров. Из ведущих российских театров сейчас, как ни странно, "Веселую вдову" играет только Новосибирский музыкальный, в прошлом году получивший приз "Дубль дв@" за мюзикл "Римские каникулы". Театр охотно принял наше предложение вновь участвовать в фестивале и специально для него сделал профессиональную видеозапись своей премьеры декабря 2020 года. К этой очередной инкарнации "Веселой вдовы" у меня свои восторги и свои вопросы, но интереснее будет послушать наших взыскательных зрителей.

"Спиридон". Реж. Константин Абаев. В главной роли Андрей Кочетков. 22 мин. 12+

Автор картины и ее режиссер Константин Абаев на фестивале "Дубль дв@" 2020 года был награжден Призом за лучший короткометражный фильм - драму "Соло". Свой новый фильм он характеризует как "историю странного человека - не такого, как все. Художник-керамист Спиридон не живет жизнью типичного мужчины зрелого возраста. Он - аскет, потерянный в современных социальных условиях, художник с большой буквы, а не менеджер или продавец. Его женщина - глина. Его потомки - его творения, которые он нежно любит и оберегает. Бытовая реальность неожиданно вторгается в его мир. Его время давно прошло, его храм интересов разрушен, но подстраиваться под существующий мир ему непотребно. Он существует так, как распорядился Бог. Он остается в своем светлом внутреннем мире, существует в гармонии с собой и природой - понимая то, что придется принять…"

Картина была участницей фестивалей "Лучезарный ангел" и "Уралкинофест", на "Арткино" отмечена дипломом, а по итогам "Черно-белой радуги" стала лауреатом 3-й степени. Международная премьера состоялась на International Uruguai Film Festival.

Зрители о фильмах

"Смерть нам к лицу"

Серьезно? 6,6? Этому чудному проекту? Вы заслуживаете большего. Ребята, это прекрасный позитивный фильм о любви, о настоящем чем-то, о счастье встретить близкого человека. Кастинг какой удачный! Петя лучше всяких похвал, стопроцентное попадание! Маша - очаровательная. С трагедией не везде справилась, но позитив сумела донести абсолютный. Ребят, желаю успехов и добрых умных зрителей, способных оценить. Реально молодцы. Идея, реализация, музыка... У папы моего был рак, и вот эти шутки про смерть прям стали частью нашей жизни. Жаль, недавно закончились. Позитива всем и огромной удачи! Вы отличное дело делаете.

Валентина Нечаева

"Керосин"

Очень сильный фильм. Мало слов, но много символики и прозрачности. Особенно меня задела эта смиренная терпеливость на фоне равнодушия, жестокости, и беспощадная мысль о том, что лишь в сказке есть место для сопротивления или справедливости. Печальная действительность.

Leyderman Elena