Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня?

В СМИ снова стал распространяться слух о том, что с 1 июня для автовладельцев появится новый штраф. Штрафовать их якобы будут за шины не по сезону. Однако никакого нового штрафа с 1 июня введено не будет. Более того, требование по установке шин по сезону пока не носит обязательного характера.

Сейчас автовладельцам нет необходимости все бросать и мчаться в автосервис менять резину. Можно поездить на шипах еще год. Если нравится. Фото: Сергей Куксин

Но слух имеет под собой некую основу. В сентябре прошлого года на портале проектов нормативных актов МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В этом перечне, в частности, запрещалась эксплуатация зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах и летом (июнь, июль, август) - автомобилей на шипованных шинах. В проекте указывалась дата вступления в силу - 1 июня. Если бы этот проект был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать. По старой статье Кодекса об административных правонарушениях, а именно, по части 1 статьи 12.5, управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Штраф - 500 рублей. При оплате со скидкой - 250 рублей.

Но постановление правительства еще не подписано. Соответственно, требование к сезонному использованию шин не вступит в силу с 1 июня.

Кроме того, не вступит в силу с 1 июня оно еще и по другой причине. С 1 февраля этого года вступила в силу новелла Закона "Об обязательных требованиях в РФ", согласно которой новые обязательные требования для бизнеса могут вступать в силу два раза в год: либо 1 марта, либо 1 сентября. Причем не ранее чем через 90 дней с момента официального опубликования. Как ни крути, а перечнем неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспорта, устанавливаются требования для бизнеса. А значит, они могут вступить в силу только в указанные даты.

Как стало известно "РГ", документу еще далеко до подписания. Над ним идет работа. А значит, за 90 дней - до 1 сентября - он вряд ли будет утвержден. Так что обязанность автовладельцев менять шины по сезону наступит не ранее чем 1 марта следующего года.

Кстати, в перечне неисправностей это требование тоже не просто так появилось. Оно предусмотрено техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Но в наших нормативных актах пока не отражено.

Новый перечень неисправностей, по сути, приведен в соответствие с этим техническим регламентом. Так, в частности, в нем прописано, что светопропускаемость лобового стекла и передних боковых стекол должна быть не менее 70 процентов. Точно также прописано и в регламенте. А по нынешнему действующему перечню светопропускаемость боковых стекол предусмотрена не менее 70 процентов, а лобового - не менее 75 процентов. Несоответствие.

Помимо этого, в новом перечне указывается, что запрет эксплуатации грозит в том случае, если отсутствует противосолнечный козырек, предусмотренный конструкцией автомобиля, со стороны водителя.

Установлены также требования к газобаллонному оборудованию. Например, на сам газовый баллон должен быть паспорт.

Уточняется также, что требования по срокам использования летних и шипованных шин региональные власти смогут корректировать. Действительно, зачем запрещать летние шины в Краснодаре или Симферополе, где снег редкость?

Пожалуй, это все новшества нового документа. Все остальные изменения - приведение перечня в соответствие с техническим регламентом.

Напомним также, что рабочая группа по регуляторной гильотине одобрила поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают реальный запрет эксплуатации транспорта при выявленных неисправностях. Заключаться он будет в том, что автовладельцу понадобится не только устранить неисправность, но и пройти внеочередной техосмотр. А если он этого не сделает, но через трое суток снова попадется за рулем автомобиля, эксплуатация которого запрещена, то у него изымут свидетельство о регистрации машины. Но эти поправки пока в Госдуму не внесены.