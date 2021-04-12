Премию BAFTA за лучший фильм получила драма "Земля кочевников"

В Лондоне прошла 74-я церемония вручения наград премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Киноманы всего мира ждали результатов с нетерпением. Одна из причин в том, что премию "Оскар" вручат всего через две недели, а BAFTA, как правило, очень точная предвестница этого события. Многие призы совпадают. Посмотрим, как распределились награды на BAFTA в этом году.

Фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" стал бесспорным триумфатором BAFTA - картина продолжает завоевывать главные мировые награды. Она удостоилась 4 наград BAFTA: за лучший фильм, лучшую режиссуру (Хлои Чжао), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и операторскую работу.

"Мы бы хотели посвятить эту награду всему сообществу кочевников, которые пустили нас в свою жизнь. Они поделились с нами своими мечтами, своей борьбой и глубоким чувством собственного достоинства. Спасибо за то, что показали нам, что старение - это прекрасная часть жизни, путешествие, которое мы все должны ценить. То как мы относимся к пожилым людям, много говорит о нашем обществе", - сказала Хлои Чжао. "РГ" писала подробно о фильме - рецензию можно почитать по ссылке.

Лучшим британским фильмом названа лента "Девушка, подающая надежды". У нее также приз за Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел. Награду в номинации Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера получила картина "Его дом".

Лучший неанглоязычный фильм - "Еще по одной". Многие прочили актеру Мадсу Миккельсену, сыгравшему в нем главную роль, приз в номинации Лучший актер. Однако его присудили Энтони Хопкинсу - за работу в фильме "Отец". На этот раз Хопкинс сыграл старика, который борется с деменцией, с трудом отличая болезненные видения от реальности. У фильма "Отец" и приз за Лучший адаптированный сценарий - Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон.

Лучшим анимационным полнометражным фильмом названа картина "Душа". У нее же награда за Лучшую музыку к фильму - Джонатан Батисте, Трент Резнор, Аттикус Росс. По две награды и у фильмов "Звук металла" (Лучший монтаж - Миккел И. Г. Нилсен и Лучший звук - Хайме Бакшт, Николас Беккер, Карлос Кортес, Мишель Куттоленк) и "Ма Рейни: Мать блюза" (Лучший дизайн костюмов - Энн Рот и Лучший грим и прически - Матики Анофф, Ларри М. Черри, Серхио Лопес-Ривера, Мия Нил). Академики BAFTA поступили очень дипломатично, отметив большинство самых ярких работ года. Фильмы "Иуда и черный мессия" (Лучший актер второго плана - Дэниэл Калуя), "Минари" (Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон), "Манк" (Лучшая работа художника-постановщика - Дональд Грэхэм Бёрт, Джен Паскаль) и "Довод" (Лучшие визуальные эффекты - Скотт Фишер, Эндрю Джексон, Эндрю Локли).

Лучший документальный фильм, по мнению британских экспертов - "Мой учитель-осьминог", а восходящая звезда - Бакки Бакрэй.

Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.