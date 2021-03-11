Почему кинолента Хлои Чжао "Земля кочевников" - это больше, чем фильм

Первое, что хочется сделать, придя домой после просмотра фильма Хлои Чжао "Земля кочевников", найти в Сети музыку замечательного итальянского композитора Людовико Эйнауди, включить эти мелодии и сесть и поразмышлять о людях, которые оставляют свои дома и открываются миру. Музыка Эйнауди звучит в фильме, но она практически не номинируется сама по себе на награды ведущих мировых кинопремий. В отличие от картины "Земля кочевников".

Уже 11 марта фильм выходит в российский прокат. И первое, что зрители увидят на экране, - внушительный список призов. Первым из них был "Золотой Лев" на Венецианском кинофестивале в 2020-м году. Далее - признание на кинофестивале в Торонто. В Сан-Себастьяне - Приз зрительских симпатий за лучший фильм. Из свежайших наград - два "Золотых глобуса": лучший фильм и режиссерская работа. Номинировалась на эту награду и исполнительница главной роли актриса Фрэнсис МакДорманд. Да и сценарий - тоже. На прошлой неделе "Земля кочевников" получила и награду критиков Critics' Choice Awards - также в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший кинорежиссер". Фильм - лидер по номинациям на британскую кинопремию BAFTA. А теперь - уверенным кораблем-ледоколом движется к "Оскару". 99 процентов из ста, что и "Оскар" за лучший фильм года вручат "Земле кочевников", но об этом узнаем точно 25 апреля.

Почему выбирают именно "Землю кочевников"? На наш взгляд, ответ простой. Потому что это - больше чем фильм. Это - портрет поколений, их образа жизни и, вместе с этим, - мост в будущее. В то самое, когда люди становятся не привязаны к своим домам. Стоит только посмотреть на то, как мы теперь живем. Да, пандемия обратила взгляды людей в сторону их домов. Но ранее поговорка "где родился, там и пригодился" стала устаревать. Многие стали перемещаться по миру, не будучи привязанными ни к чему, благо расстояния теперь - не проблема. Свобода - это есть и свобода от оседлости, когда можно быстро собраться и переехать в другую страну учиться или вместе с семьей сменить город и страну лишь потому, что есть в другом месте работа, где лучше платят...

У главной героини фильма - ее имя Ферн, что удивительным образом рифмуется с именем самой Фрэнсис МарДорманд, которое сокращенно звучит как Френ, - причины оставить привычное место личные и экономические. У нее умер муж, с которым они жили в собственном доме в захолустном городке с амбициозным именем Эмпайр. К тому же в этом местечке закрыли производство, которое кормило многие семьи. Между тем, Ферн уже 60. Она готова работать и полна сил, но нигде толком нет ей применения. Немного работает на Amazon, пакуя посылки, но и там - не постоянно. И тогда Ферн садится в свой автодом на колесах - небольшой белый фургон, в котором можно колесить по стране, и отправляется в свое путешествие. В голову приходит аналогия с девочкой из "Волшебника страны Оз", которая в своем стареньком фургончике силой ветра перенеслась в чудесный мир, подаривший ей множество необычных друзей и открытий.

В фильме "Земля кочевников", который весь состоит из очень значительных символов, видов и сцен, есть один эпизод, на который хочется обратить внимание отдельно. Ферн встречает в магазине свою бывшую ученицу (когда-то главная героиня фильма преподавала). "А мама говорит, что вы теперь бездомная", - говорит девочка. "Я не бездомная, просто у меня нет дома", - отвечает Ферн, имея в виду, что нет дома в понимании привычном. У многих людей это вызывает чувство жалости, однако Ферн, наоборот, считает, что можно пожалеть их, ведь они привязаны к быту, обязанностям и не могут видеть и познать то, что удается ей.

После того, как Ферн выезжает в большой мир, в фильм "Земля кочевников" вступает линия документальная. Хлои Чжао и ее команда снимали тех людей, которые действительно ведут кочевой образ жизни, путешествуя в своих автодомах по стране. Да, их непритязательный быт порой кажется диким тем, кто привык к комфорту. И Чжао, и МакДорманд довольно откровенно показывают все стороны такой жизни - например, как можно в автотрейлере спать холодными ночами, болеть, ходить в туалет. Трейлер порой невозможно припарковать, чтобы спокойно провести в нем ночь, он - незащищен, может быть небезопасно. Но эти люди - и мы это видим на примере Ферн - не променяют эту походно-полевую жизнь ни на что другое.

Из героев документальных в первую очередь запоминается Суэнки. Она играет неизлечимо больную кочевницу, которая проводит последние дни в пути. Ее монолог о том, что она повидала в своей жизни и почему считает, что может уйти спокойно, - кульминационный в фильме. Один из примеров счастья Суэнки - она видела гору, к которой приклеились ласточкины гнезда, и ласточки летали вокруг нее, когда она остановилась в этом невероятном месте. Конечно, ближе к финалу картины зритель увидит эту гору с ласточкиными гнездами и испытает настоящий катарсис, как будто перенесся в тот самый волшебный мир, которого, кажется, не может существовать в реальности. Он выглядит таким же неправдоподобным, как страна Оз. Но это - самое что ни на есть реальное место.

Во вторую очередь поражает Боб - уютный седовласый румяный старик в клетчатой рубашке. К такому хочется прижаться и довериться ему. Он похож на Деда Мороза и на Бога из фильмов и книжек одновременно. Реальный Боб Уэллс создал философию кочевников - он транслирует свои знания и опыт в роликах на YouTube и может научить такой современной жизни каждого. Проcто у современных кочевников вместо лошадей автотрейлеры. И спят они не на земле. А так - все очень похоже. И советы из серии "хозяйке на заметку" - только вместо первого слова нужно подставить "кочевникам" - действительно помогают многим людям. Подругу Френ по путешествиям также сыграла самая настоящая кочевница Линда Мэй. И поражаешься - сколько в этой старушке силы и жизненной энергии - мало кто из молодых согласился бы на такой образ жизни. Но не она.

В фильме документальное и художественное настолько прорастает одно в другое, что и не отличишь, где вымысел. Так, сама Фрэнсиис МакДорманд взяла из своего дома на съемки реальные вещи - например, тарелки, которые ее отец когда-то купил на барахолке. И встроила их в повествование - они заняли место в интерьере ее автотрейлера с красивым именем "Авангард". Так могли бы звать и коня, не находите ли?

Ферн встретит в путешествии по стране и особенного для нее лично человека - такого же кочевника, но романтика по имени Дейв. Но тут им будет суждено пройти испытание домом. Не просто встречать красивые закаты и рассветы в пустынях, каньонах и горах, любуясь океанами и озерами. Дейв решает осесть в доме своего сына. Дом этот в картине выглядит как приманка. Он уютный и добротный. Окна - в сад, своя ферма. Как вершина домашнего уюта - свежайшая и вкусная индейка со своей фермы на День благодарения. Но Ферн понимает, что такое - не для нее. Мужчина остается в доме и уюте, женщина выбирает свободную кочевую жизнь. Тоже символ времени.

Еще одно испытание домом Ферн проходит, когда приезжает к сестре - в стены, где прошло их детство. И во время встречи двух сестер становится ясно, что ничто так не гонит в дорогу, как боль. Это же следует из разговора с Бобом - гуру всех кочевников. Человек стремится найти свое место в мире, где ему будет свободно, уютно и... не больно. Где его любят и уважают, где у него нет возраста и тяжести - будь то груз опыта, отношений или воспоминаний. Пусть даже это место будет в разных - постоянных переездах, в которых перекати-поле превращаются просто в цветы дня. Об этом и фильм "Земля кочевников". И поэтому он, скорее всего, и получит "Оскар", потому что вселенная одного этого фильма вмещает в себя все, что есть на этой планете. Отсюда в названии и ключевое слово "Земля".

Кстати

Актриса Фрэнсис МакДорманд играет роли одна оскароноснее другой. Стоит только вспомнить ее работу в фильме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури", где ее героиня - мать, пытающаяся восстановить справедливость в отношении собственной дочери. Или сериалы "Фарго", "Что знает Оливия?" В ее героинях многие узнают себя, в какой бы стране они ни жили. Но, тем не менее, работа в "Земле кочевников" заставляет говорить ведущих критиков мира о том, что такого МакДорманд еще не играла, и эта роль на голову выше и лучше всего, что она сделала до сих пор. Думается, загадка в том, что это уже и не роль вовсе, не актерская работа, а нечто большее - образ жизни, способ существования, воплощающий в себя миры и надежды многих людей.

Между тем

Фильм "Земля кочевников" - экранизация документальной книги Джессики Брудер "Земля Кочевников: Выжить в Америке XXI века". А сама идея фильма родилась из другой книги. Режиссер Хлоя Чжао рассказывала, как читала книгу Эдварда Эбби "Одиночество в пустыне", подаренную случайным знакомым, и там наткнулась на цитату, из которой и потянулась ниточка к будущему фильму.