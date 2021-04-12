Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому космонавту в Парке покорителей космоса, а затем высадил кедр на Аллее космонавтов в Парке покорителей космоса. Также он осмотрел экспозицию, например, исторический автобус, который доставлял на Байконуре космонавтов к стартовой площадке. Кедровая аллея появилась в память о позывном Юрия Гагарина "Кедр". Вместе с главой государства парк посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, глава Саратовской области Валерий Радаев. Кроме того, Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей.

Затем президент провел в формате видеоконференции совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности. Первый полет человека в космос изменил мир, началась новая эпоха, космическая эра, эра освоения космического пространства, заявил Путин. "И мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник", - сказал он.

"Наш долг - не только беречь память о поколении покорителей космоса... не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса", - подчеркнул президент и призвал еще активнее привлекать молодые кадры. Путин уверен, что в отрасли всегда будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина, Сергея Королева и многих других выдающихся космонавтов, конструкторов, инженеров. "В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав", - заявил президент, отметив прямую связь космической отрасли с обороной. Путин предложил обсудить вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции в этой стратегической сфере.

Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса

"За 2,5 года проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей", - привел цифры президент. На днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" с международным экипажем. "Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - заверил Путин.

Президент призвал решать новые задачи для фундаментальных исследований, использовать преимущества для укрепления обороноспособности страны, наращивания темпы развития России. Основы госполитики в области космической деятельности до 2030 года и на перспективу он назвал ориентиром для реализации масштабных задач в освоении космоса и на ближайшие годы, и в предстоящие десятилетия. Для достижения поставленных масштабных целей нужен комплексный долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать приоритеты в космической сфере и будет подкреплен ресурсами, продолжил Путин. Для этого правительство должно утвердить документ с конкретными мерами по достижению приоритетов, обозначенных в Основах госполитики, сказал он.

Президент назвал три задачи. "Во-первых, конечно, все основные проекты нужно проанализировать еще раз, проекты с наиболее важными этапами их реализации", - подчеркнул он. "Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны нам быть абсолютно понятны", - заметил Путин. "В-третьих, само собой разумеется, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - обозначил он. "С учетом специфики космической деятельности такой документ должен носить комплексный, и что очень важно, долгосрочный характер, отражать наше видение перспектив развития космической отрасли не менее чем на 10 лет вперед", - указал Путин. При этом акцент должен быть на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере - прежде всего в области телекоммуникаций, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения.

Президент заявил, что у космической отрасли - особое значение для цифровой трансформации всей жизни. Речь идет о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения. При этом Путин не исключил, что "с учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий, определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать". Он предложил обсудить предложения на этот счет - если они есть - в ходе совещания.

Президент, кроме того, призвал увеличить оклады российских космонавтов и кандидатов в космонавты. "Предлагаю на 50 процентов увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов", - сказал он. "И на 70 процентов для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова", - добавил Путин. "Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", - заключил глава государства.