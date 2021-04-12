Москва начала вторую фазу испытаний уникального препарата от коронавируса

В столице приступили ко второй фазе клинических испытаний препарата против коронавирусной инфекции "КОВИД-глобулин", сообщили в в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Эта разработка уже успешно прошла доклинические и первую фазу клинических исследований. Вторую фазу испытают 156 пациентов из шести московских стационаров.

В пресс-службе депздрава подчеркнули: "Вторая фаза плацебо-контролируемого исследования предполагает изучение эффективности и безопасности препарата. Испытания будут проводиться в соответствии с международными стандартами".

Напомним, Москва станет первым городом в России, где будет применен специфический иммуноглобулин от коронавирусной инфекции. "КОВИД-глобулин" - лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает предотвратить тяжелое течение болезни и организму бороться с инфекцией пока формируется естественный иммунитет. Для его создания город передал 2,5 тонны плазмы переболевших доноров, а также предоставляет центры для проведения второй и третьей фазы клинических испытаний. Столичные медики активно работали над исследованием применения плазмы переболевших коронавирусом для производства иммуноглобулина в течение всей пандемии. Причем многие врачи, перенесшие COVID-19, испытали ее на себе. Доказано, что более чем в половине случаев после переливания плазмы из крови переболевших пациентам удается избежать тяжелого течения болезни с необходимостью перевода их на искусственное поддержание дыхания с помощью ИВЛ.

Город уже больше года заготавливает плазму от переболевших коронавирусной инфекцией. Более того, мэром Москвы Сергеем Собяниным установлены денежные выплаты за ее сдачу: за каждые 150 мл плазмы -1250 руб., за 600 мл - 5 тыс. руб.

В начале марта этого года стартовало еще одно интересное исследование: возможности применения в лечебных целях донорской плазмы людей, вакцинированных от COVID-19. Всего к участию в нем заявлено несколько сотен доноров и 120 реципиентов.

Справка "РГ"

Все желающие стать донорами плазмы после COVID-19 могут обратиться на горячую линию +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9.00 до 19.00). Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве работает 8 пунктов для сдачи плазмы после COVID-19: