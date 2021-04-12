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12.04.2021 13:29
Рубрика: Общество

Москва начала вторую фазу испытаний уникального препарата от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

В столице приступили ко второй фазе клинических испытаний препарата против коронавирусной инфекции "КОВИД-глобулин", сообщили в в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Эта разработка уже успешно прошла доклинические и первую фазу клинических исследований. Вторую фазу испытают 156 пациентов из шести московских стационаров.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В России появилось лекарство от коронавируса на основе плазмы крови

В пресс-службе депздрава подчеркнули: "Вторая фаза плацебо-контролируемого исследования предполагает изучение эффективности и безопасности препарата. Испытания будут проводиться в соответствии с международными стандартами".

Напомним, Москва станет первым городом в России, где будет применен специфический иммуноглобулин от коронавирусной инфекции. "КОВИД-глобулин" - лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает предотвратить тяжелое течение болезни и организму бороться с инфекцией пока формируется естественный иммунитет. Для его создания город передал 2,5 тонны плазмы переболевших доноров, а также предоставляет центры для проведения второй и третьей фазы клинических испытаний. Столичные медики активно работали над исследованием применения плазмы переболевших коронавирусом для производства иммуноглобулина в течение всей пандемии. Причем многие врачи, перенесшие COVID-19, испытали ее на себе. Доказано, что более чем в половине случаев после переливания плазмы из крови переболевших пациентам удается избежать тяжелого течения болезни с необходимостью перевода их на искусственное поддержание дыхания с помощью ИВЛ.

Город уже больше года заготавливает плазму от переболевших коронавирусной инфекцией. Более того, мэром Москвы Сергеем Собяниным установлены денежные выплаты за ее сдачу: за каждые 150 мл плазмы -1250 руб., за 600 мл - 5 тыс. руб.

В начале марта этого года стартовало еще одно интересное исследование: возможности применения в лечебных целях донорской плазмы людей, вакцинированных от COVID-19. Всего к участию в нем заявлено несколько сотен доноров и 120 реципиентов.

Справка "РГ"

Все желающие стать донорами плазмы после COVID-19 могут обратиться на горячую линию +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9.00 до 19.00). Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве работает 8 пунктов для сдачи плазмы после COVID-19:

  • 1.​Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31
  • 2.​Центр крови им. О.К. Гаврилова - ул. Поликарпова, дом 14, корп.2
  • 3.​НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12
  • 4.​ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1
  • 5.​ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5
  • 6.​ГКБ им. А.К. Ерамишанцева - ул. Ленская, д. 15
  • 7.​ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова - ул. Саляма Адиля, д. 2/44
  • 8.​ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова - Ленинский пр-т, д. 10, к. 1
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