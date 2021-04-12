Причиной массового ДТП в Рязани стал обморок водителя автобуса

В Рязани авария с участием 12 автомобилей случилась из-за обморока водителя автобуса. Сообщение об этом появилось на официальной странице мэрии в соцсети.

В информации говорится, что водитель автобуса, ехавшего по маршруту № 98, внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент автобус с пассажирами ехал по мосту через реку Трубеж. Один из пассажиров заметил, что водитель в обмороке. Мужчина сумел перехватить руль и выровнять автобус, сбросил скорость.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на очевидцев говорят, что была реальная угроза падения автобуса с моста. Благодаря действиям пассажира, который не растерялся в этой ситуации, удалось избежать большей трагедии.

Напомним, в 14:30 на улице Каширина произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей. По данным полиции, пассажирский автобус столкнулся с Volkswagen Polo, затем в них врезались еще 10 машин.

В аварии получили травмы 9 человек, в том числе, годовалый ребенок. Пятеро человек госпитализированы с места аварии.