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12.04.2021 15:45
Рубрика: Культура

Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики

Текст: Любовь Проценко

Уникальную выставку, посвященную 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, открыли сегодня в Музее космонавтики мэр Москвы Сергей Собянин и старшая дочь первого космонавта планеты генеральный директор "Московского Кремля" Елена Гагарина. Называется она "Первый". Посмотреть ее стоит всем - и юным москвичам, для которых полет в космос кажется самым обыденным делом, и их бабушкам и дедушкам, многие из которых после первого полета человека в космос сами мечтали стать космонавтами.

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков
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Главное достоинство выставки состоит в том, что в ней почти все подлинное. Свидетельство о рождении первого космонавта Земли, которое открывает экспозицию. Самолетик, сделанный в детстве собственноручно будущим покорителем звезд. Гармонь, на которой играл его отец, но так и не смог научиться Юра. Огромный ковш для литья металла, которым ученик ремесленного училища Юрий Гагарин работал у печи, приобретая специальность "литейщика-формовщика". Парковая решетка, сваренная Гагариным с однокурсниками в Саратовском индустриальном техникуме в качестве дипломной работы... И даже подлинный спускаемый аппарат космического корабля "Восток", на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил свой полет в космос.

В главном музейном зале "Утро космической эры" представлено более 100 уникальных экспонатов. Для того, чтобы все, кому дорого имя Гагарина и кто хочет узнать о нем и о времени, когда был совершен этот подвиг, как можно больше, эта выставка готовилась более двух лет. "Провели большую работу и организовали выставку "Первый", посвященную 60-летию первого полета человека в космос - полету Гагарина, - сказал во время торжественной церемонии по поводу ее открытия Сергей Собянин. - Огромное спасибо десяткам наших музеев со всей страны, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, которые позволили создать эту выставку . Это событие, которое всегда останется с нами, останется серьезной вехой в развитии цивилизации".

Мэр напомнил, что в столице и сейчас десятки тысяч людей работают в ракетно-космической отрасли, космонавтика продолжает иметь огромное значение в промышленности, экономике и науке Москвы и в наши дни. "Здесь, на ВДНХ, мы создали огромный павильон, посвященный космонавтике, современный, новый, с огромным количеством экспонатов. И сегодня с "Роскосмосом" работаем над созданием нового Национального космического центра, - продолжал глава города. - Он находится в стройке. Работа кипит. Нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр, современный, с передовыми технологиями".

У Музея же космонавтики, где проходит выставка "Первый", расположенного в стилобате монумента "Покорителям космоса" на аллее Космонавтов ВДНХ, в этом году отмечается и свой юбилей - 40-летие со дня его основания. Его открыли 10 апреля 1981 года в честь 20-летия покорения космоса.

"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество Космос Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос РГ-Фото

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