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12.04.2021 02:50
Рубрика: Экономика

Разговор на чистоту

Где "умываются" вагоны столичного метро?
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 77(8428)
Поезда Замоскворецкой линии метро до сих пор обслуживали три электродепо. А теперь это будет под силу одному - депо "Сокол". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, осмотревшего его в минувшую субботу, после реконструкции оно превратилось по сути в настоящий завод по обслуживанию подвижного состава столичной подземки.
Сергей Собянин: Благодаря депо вагоны метро всегда надежны, исправны и чисты. Фото: Сергей Михеев Сергей Собянин: Благодаря депо вагоны метро всегда надежны, исправны и чисты. Фото: Сергей Михеев
Сергей Собянин: Благодаря депо вагоны метро всегда надежны, исправны и чисты. Фото: Сергей Михеев

"Реконструкция электродепо "Сокол" практически удвоила его мощности, - пояснил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. - К 24 существующим канавам для отстоя и обслуживания поездов добавилось еще 22. В результате обновленное депо сможет принимать на ночной отстой 30 поездов вместо 15. Увеличены и мощности для ремонта подвижных составов - со 180 до 252 составов в год". Заммэра отметил, что благодаря расширению мощностей в депо "Сокол" создано порядка 100 новых рабочих мест. Всего в нем будет работать более 1100 человек. Но и на этом город не намерен останавливаться. "На втором этапе будут реконструированы действующие корпуса, морально и физически устаревшие. В целом, конечно, это даст возможность нормально работать обслуживающему персоналу, отдыхать бригадам в административно-бытовых корпусах, делать качественный ремонт подвижного состава и обеспечить безопасность, качество обслуживания москвичей", - сказал глава города.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В московском метро закроют часть "салатовой" ветки

За последние годы в Москве построено и реконструировано 11 таких заводов. В планах на ближайшие годы строительство и реконструкция еще шести депо. "Москвичи заходят утром в опрятные вагоны, которые всю ночь для них готовят службы вот в таких депо, проводя там текущие работы, капитальные ремонтные работы, делая санитарную обработку так, чтобы в течение дня все это работало как часы", - сказал Собянин.

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