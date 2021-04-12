Новости

Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО 14:06
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура" 14:00
В столице могут поставить памятник Александру Невскому 14:00
Соцопрос: 91% россиян считают, что Россия должна осваивать космос 13:59
СМИ: Власти Индии одобрили "Спутник V" для экстренного использования 13:52
В Петербурге будут штрафовать владельцев шумных животных 13:49
Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака" 13:46
В Кургане школьник прочел на уроке стих Есенина с ненормативной лексикой 13:45
Более 10 тысяч московских семей могут принять участие в акции "Наше дерево" 13:43
Москва начала вторую фазу испытаний уникального препарата от коронавируса 13:29
СМИ: Президиум ХДС поддержал Лашета в качестве кандидата в преемники Меркель 13:27
В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым 13:25
Мавзолей Ленина откроют для посещения с 17 апреля 13:22
Московские УЗИ-специалисты начнут заполнять протоколы голосом 13:22
Мишустин рассказал, почему в детстве мечтал стать летчиком 13:15
Правительство РФ одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 13:11
Рособрнадзор: Перенос сроков ЕГЭ не обсуждается 13:10
Житель Сургута выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей 12:56
В РФС изучат скандирования фанатов "Спартака" в адрес Гилерме в матче РПЛ 12:55
Путин возложит цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе 12:41
Песков переадресовал кабмину вопрос об ограничениях на поездки в Турцию 12:41
Песков: Русскоговорящие жители Донбасса отвергнуты собственным государством 12:32
Песков заявил об отсутствии запросов на разговор Путина с Зеленским 12:25
В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику 12:24
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 14:00
Рубрика: Культура

В столице могут поставить памятник Александру Невскому

Текст: Ирина Огилько

Планы установить памятник Александру Невскому в Москве сохранились. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский в интервью РБК.

Песков: Решение по памятнику на Лубянской площади за властями Москвы

Владимир Мединский напомнил, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя. По словам Мединского, нет единого мнения, где поставить памятник. Ранее как один из вариантов для установки монумента рассматривалась Лубянская площадь.

По предложению Общественной палаты столицы, москвичам путем голосования предложили самим выбрать, что именно там поставить: монумент Александру Невскому или восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. Но мэр Москвы Сергей Собянин остановил это голосование, объяснив, что скульптура должна объединять общество, а не раскалывать. Оба же кандидата - и Дзержинский, и Невский - набрали почти поровну голосов.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты