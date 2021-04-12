В столице могут поставить памятник Александру Невскому

Планы установить памятник Александру Невскому в Москве сохранились. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский в интервью РБК.

Владимир Мединский напомнил, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя. По словам Мединского, нет единого мнения, где поставить памятник. Ранее как один из вариантов для установки монумента рассматривалась Лубянская площадь.

По предложению Общественной палаты столицы, москвичам путем голосования предложили самим выбрать, что именно там поставить: монумент Александру Невскому или восстановить памятник Феликсу Дзержинскому. Но мэр Москвы Сергей Собянин остановил это голосование, объяснив, что скульптура должна объединять общество, а не раскалывать. Оба же кандидата - и Дзержинский, и Невский - набрали почти поровну голосов.