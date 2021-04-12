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12.04.2021 13:59
Рубрика: Экономика

Дорожные работы по нацпроекту начались в 45 регионах

Текст: Евгений Гайва
Дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" стартовали в 45 субъектах-участниках нацпроекта, сообщили "РГ" в Росавтодоре.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Начать работы сразу же после наступления теплой погоды позволило заблаговременное проведение конкурсов по определению подрядчиков, отметили в федеральном агентстве. Сейчас законтрактовано около 85% объектов. Всего в дорожных работах будет задействовано более трех тысяч подрядных организаций.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Строительство дорог в России в 2020 году выполнено в полном объеме

В этом году в программу работ по нацпроекту вошли более 5,3 тысячи объектов общей протяженностью более 16 тысяч км. На ремонт дорог по нацпроекту в этом году направлено около 48 млрд рублей. Кроме того, в феврале на заседании правительства России было принято решение о выделении дополнительно 100 млрд рублей на строительство дорог в регионах. Из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей, уточнили в Росавтодоре.

Особое внимание уделяется обновлению дорог, ведущих к социально значимым объектам - детским образовательным и досуговым учреждениям, больницам, туристическим местам. Как правило, на таких объектах проводят комплексные работы. Помимо обновления дорожного полотна выполняется обустройство пешеходных переходов, устанавливаются светофоры, барьерное ограждение, дорожные знаки, наносится разметка.

Также планируется увеличить число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов для увеличения срока службы дорожного покрытия.

Например, в этом году в Хабаровском крае благодаря национальному проекту приведут в нормативное состояние дорожное покрытие возле 33 больниц, школ и детсадов. Работы пройдут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин: Почти 20 млрд рублей выделено на дороги к туристическим местам

В Ставропольском крае отремонтируют участок региональной дороги Безопасное - Подлесное, протяженностью более 8,5 км. При этом будет применяться технология укладки полиэфирной георешетки в асфальтобетонное покрытие. Решетка выполнена из полимерного сырья в виде рулона с сетчатой структурой. Ее применение позволит новому асфальтобетонному покрытию выдерживать перепады температур и повышенную динамическую нагрузку за счет ее равномерного распределения.

Кроме того, вырастет доля заключаемых контрактов на принципах жизненного цикла. Такие контракты гарантируют подрядчику определенные объемы работ на будущее, что дает возможность своевременно закупать материалы, подбирать технику. В результате повышается качество ремонта, отметили в Росавтодоре.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Авто Дороги Правительство Минтранс Росавтодор Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Хабаровский край СКФО Ставропольский край Национальные проекты 2019-2024

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