В Хабаровском крае возбудили дело о падении подростка в шахту лифта

Уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) возбудили в отношении должностных лиц администрации Комсомольска-на-Амуре после падения 14-летнего подростка в шахту лифта в заброшенном здании мясокомбината.

Фигуранты дела обвиняются в том, что не приняли должных мер к надлежащей консервации объекта и туда был возможен доступ посторонних.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления" - сообщили пресс-службе СУ СК Хабаровского края.

Напомним, ЧП произошло в пятницу вечером. После падения мальчик попал в реанимацию с переломами ребер и ушибами внутренних органов. Проверку по факту случившегося начала краевая прокуратура.