На проект "Чистый воздух" потребовалось почти 0,5 триллиона рублей

"Фактически достигнутый экологический эффект - снижение выбросов более чем на 85 тысяч тонн в год, - уточнил руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александр Власов. - Ожидаемый совокупный эффект к концу 2024 года - снижение более чем 1,5 миллиона тонн".

Из 204 мероприятий проекта "Чистый воздух" завершены 62. По оценке Власова, каждый израсходованный рубль привел к постепенному и неуклонному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При этом федеральный проект до сих пор не получает денег из федерального бюджета, отметил он. По данным проектного офиса, регионы в общей сложности выделили на "Чистый воздух" 4,62 миллиарда рублей. Эти средства пошли на обновление общественного транспорта и развитие транспортной инфраструктуры, газификацию частного сектора, переселение граждан из домов с печным отоплением.

За минувшие два года Росгидромет модернизировал 43 поста и наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и установил один новый. К этому добавились две мобильные экологические лаборатории для Новокузнецка, Медногорска.

"В настоящее время полностью произведена модернизация в городах Нижний Тагил, Чита и Норильск, - перечислил Александр Власов. - Поэтому динамика выявления загрязняющих веществ, конечно, будет. Может быть, мы выявим и увеличение выявленных выбросов в целом по России. Но и снижение вредных выбросов в 12 городах-участниках проекта постепенно происходит. Это зафиксированный факт".

За прошлый год из 12 городов-участников федерального проекта качество атмосферного воздуха улучшилось в Братске, Новокузнецке и Магнитогорске. В Нижнем Тагиле и Череповце воздух стал хуже, уровень его загрязнения оценивается теперь как "высокий" и "повышенный" соответственно. В Красноярске, Челябинске, Норильске и Чите, по сравнению с прошлым годом, уровень загрязнения воздуха не изменился. Также в Липецке, Медногорске и Омске уровень загрязнения воздуха стабильно оценивается как "низкий".

Ожидаемого положительного влияния пандемии коронавируса на качество атмосферного воздуха в офисе федерального проекта не отметили. Предприятия продолжали работать даже в условиях режима повышенной готовности, поэтому и уровень выбросов не изменился. Хотя, по словам Власова, местами были зафиксированы незначительные улучшения.

На четырехкратный рост случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году обратила внимание аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, за прошлый год таких случаев было зафиксировано 243 штуки, хотя в 2019 году их было всего 64.

"Самая неблагоприятная ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Оренбургской области", - добавили аналитики.

В проектном офисе "Чистого воздуха" комментировать эти данные отказались, сославшись на отсутствие у FinExpertiza собственной наблюдательной сети. Полные данные станут известны только из отчета Росгидромета, который будет опубликован в конце месяца. Пока же, по их мнению, делать какие-либо выводы преждевременно.

Состав участников федерального проекта "Чистый воздух" могут пополнить Самара и Улан-Удэ, добавил Александр Власов.

"Мы ожидаем утверждение в рамках корректировки нацпроекта "Экология" новой редакции единого плана, в котором предусмотрен новый показатель по снижению приоритетных загрязняющих веществ на 20% к 2024 году, - заключил он. - Кроме того, требования к предприятиям по выбросам в атмосферу постоянно ужесточаются. Да и сами производители понимают, что улучшить качество воздуха в промышленных городах - общая насущная задача".