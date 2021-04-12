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12.04.2021 15:22
Рубрика: Общество

На проект "Чистый воздух" потребовалось почти 0,5 триллиона рублей

Текст: Алексей Дуэль
Мероприятия, предусмотренные федеральным проектом "Чистый воздух", требуют внебюджетного финансирования на 494,8 миллиарда рублей, сообщили "РГ" в Росприроднадзоре. По данным ведомства, большая часть этой суммы - 296,4 миллиарда рублей - уже вложена в реконструкцию и приобретение нового оборудования предприятиями-загрязнителями.

"Фактически достигнутый экологический эффект - снижение выбросов более чем на 85 тысяч тонн в год, - уточнил руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александр Власов. - Ожидаемый совокупный эффект к концу 2024 года - снижение более чем 1,5 миллиона тонн".

Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
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Из 204 мероприятий проекта "Чистый воздух" завершены 62. По оценке Власова, каждый израсходованный рубль привел к постепенному и неуклонному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При этом федеральный проект до сих пор не получает денег из федерального бюджета, отметил он. По данным проектного офиса, регионы в общей сложности выделили на "Чистый воздух" 4,62 миллиарда рублей. Эти средства пошли на обновление общественного транспорта и развитие транспортной инфраструктуры, газификацию частного сектора, переселение граждан из домов с печным отоплением.

За минувшие два года Росгидромет модернизировал 43 поста и наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и установил один новый. К этому добавились две мобильные экологические лаборатории для Новокузнецка, Медногорска.

"В настоящее время полностью произведена модернизация в городах Нижний Тагил, Чита и Норильск, - перечислил Александр Власов. - Поэтому динамика выявления загрязняющих веществ, конечно, будет. Может быть, мы выявим и увеличение выявленных выбросов в целом по России. Но и снижение вредных выбросов в 12 городах-участниках проекта постепенно происходит. Это зафиксированный факт".

За прошлый год из 12 городов-участников федерального проекта качество атмосферного воздуха улучшилось в Братске, Новокузнецке и Магнитогорске. В Нижнем Тагиле и Череповце воздух стал хуже, уровень его загрязнения оценивается теперь как "высокий" и "повышенный" соответственно. В Красноярске, Челябинске, Норильске и Чите, по сравнению с прошлым годом, уровень загрязнения воздуха не изменился. Также в Липецке, Медногорске и Омске уровень загрязнения воздуха стабильно оценивается как "низкий".

Ожидаемого положительного влияния пандемии коронавируса на качество атмосферного воздуха в офисе федерального проекта не отметили. Предприятия продолжали работать даже в условиях режима повышенной готовности, поэтому и уровень выбросов не изменился. Хотя, по словам Власова, местами были зафиксированы незначительные улучшения.

На четырехкратный рост случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году обратила внимание аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, за прошлый год таких случаев было зафиксировано 243 штуки, хотя в 2019 году их было всего 64.

"Самая неблагоприятная ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Оренбургской области", - добавили аналитики.

В проектном офисе "Чистого воздуха" комментировать эти данные отказались, сославшись на отсутствие у FinExpertiza собственной наблюдательной сети. Полные данные станут известны только из отчета Росгидромета, который будет опубликован в конце месяца. Пока же, по их мнению, делать какие-либо выводы преждевременно.

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Состав участников федерального проекта "Чистый воздух" могут пополнить Самара и Улан-Удэ, добавил Александр Власов.

"Мы ожидаем утверждение в рамках корректировки нацпроекта "Экология" новой редакции единого плана, в котором предусмотрен новый показатель по снижению приоритетных загрязняющих веществ на 20% к 2024 году, - заключил он. - Кроме того, требования к предприятиям по выбросам в атмосферу постоянно ужесточаются. Да и сами производители понимают, что улучшить качество воздуха в промышленных городах - общая насущная задача".

В регионах Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минприроды Росприроднадзор Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь ПФО Самарская область ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край СФО Красноярский край ПФО Оренбургская область

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