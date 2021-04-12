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Рубрика: Власть

Вызов от врача

Почему неспокойно на первой линии здравоохранения
Текст: Марина Зимняя, Михаил Пинкус, Нина Рузанова, Светлана Цыганкова, Ирина Штерман
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Письмо главного врача новосибирской больницы N 48 Сергея Дорофеева (см. "РГ" "Какие стены лечат?" от 6 апреля 2021 года), где он рассказывает о трудностях, которые испытывают врачи первичного звена здравоохранения, зацепило многих. И в первую очередь самих медиков. Сегодня мы публикуем часть из присланных в редакцию откликов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жанна Есева, главный врач больницы N 8, Иркутск:

- Согласна с коллегой из Новосибирска: первичное звено пока как ребенок с семью няньками. Оно требует серьезного реформирования. На мой взгляд, сегодня устарела инфраструктура первичного звена. Мы много говорим о том, что надо быть ближе к людям, но много ли у нас поликлиник, имеющих передвижные комплексы? Это бы разгрузило поликлинику и избавило людей от утомительных поездок. У нас очень большая территория обслуживания, и пациенты вынуждены часами добираться на автобусе или тратиться на такси, чтобы попасть к врачу. Передвижной комплекс решил бы проблему: люди бы знали, что в такой-то день и такой-то час к ним приедет медицинский передвижной комплекс, где можно будет и проконсультироваться с врачом, и пройти необходимые исследования.

Еще один момент - реабилитация. В наших поликлиниках нет отделений восстановительного лечения. Мы пациентов после серьезнейших заболеваний выписываем "в никуда", и, скрепя сердцем, говорим им, что надо наблюдаться, мол, по месту жительства. Не наблюдаться надо, а восстанавливать здоровье! На спаде ковидной волны провели эксперимент: выкроили помещение и открыли отделение реабилитации. Наши специалисты показывали элементарные дыхательные упражнения, гимнастические комплексы, учили контролировать свое состояние. Результат налицо. Но делать это надо обязательно и для пациентов после инфарктов, инсультов, других тяжелых заболеваний...

Мария Тришина, главный врач Турочакской районной больницы, Республика Алтай:

- Мы на практике убедились в том, что модернизация первичного звена здравоохранения начинается не со строительства новых зданий, не с покупки оборудования и не с денег вообще. Она начинается с изменения отношения к пациенту. Относиться к нему надо так, как будто это ты сам пришел в больницу, как будто тебе требуется помощь. И тогда, уверена, любые стены будут лечить.

Пациентов после серьезнейших заболеваний выписываем "в никуда", и, скрепя сердце, говорим им, что надо наблюдаться, мол, по месту жительства 

Как только мы взглянули на ситуацию с этой стороны, нам многое удалось изменить к лучшему без значительных финансовых вложений. Первым делом мы в поликлинике поставили коробку, куда каждый мог опустить записку о том, что надо поменять. Получив информацию, мы продлили работу лаборатории, где берут анализ крови, до 11 часов. Раньше она работала до 9, и жителям отдаленных районов приходилось выезжать в 4 утра, чтобы успеть сдать анализ. Врачи у нас работают до 16.00, а рентген-кабинет был открыт до 15.00, и это тоже создавало огромные проблемы - люди выходили в 15.00 от врача с направлением на рентген и понимали, что им придется снова ехать в поликлинику на следующий день. Продлили работу кабинета на час, теперь у нас один сотрудник работает там с 8 до 15, другой с 9 до 16 (условия вредные, там нельзя увеличить рабочий день). "Перетасовали" все кабинеты: например, кабинет ЭКГ у нас сделали на втором этаже - пожилым людям приходилось карабкаться по лестнице, сейчас он на первом. Кабинет инфекциониста перенесли ко второму, неосновному входу - да, на это пришлось потратить 52 тысячи рублей, но это не те затраты, о которых стоит говорить. И мы экономим время пациентов - разделили регистратуры на взрослую и детскую, и это "укоротило" очереди в два раза.

Михаил Охлопков, министр здравоохранения Карелии:

- Конечно, зарплата врача первичного звена - сложная тема. У себя в регионе мы попытались решить проблему так. Во всех учреждениях здравоохранения применяются одинаковые оклады для должностей, входящих в один квалификационный уровень, а также единый перечень выплат как компенсационного, так и стимулирующего характера. Установлены предельные размеры, которых придерживаются подведомственные учреждения в пределах фонда оплаты труда. Например, выплаты за наличие квалификационной категории - от 10 до 30 процентов должностного оклада. Их перечисляют за работу в ночное время, вредные условия, за непрерывный стаж. Есть выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочные и некоторые другие.

Фото: Valeriya . iStock
Регионы увеличили расходы на здравоохранение и соцподдержку

Тем не менее повышение зарплаты врачей первичного звена очень актуально для нас. Но мы, к сожалению, ограничены финансовыми ресурсами. Объемы субвенций не позволяют увеличить зарплату медикам, а бюджет республики не имеет дополнительных ресурсов из-за его значительного дефицита. А вопросы формирования и распределения средств Фонда обязательного медицинского страхования не входят в компетенцию регионов.

Со своей стороны мы, конечно, предлагаем изменить механизм подушевого финансирования и учитывать региональные особенности - низкая плотность населения, сложная транспортная доступность, климатическое и географическое положение.

Антон Рыжий, главный врач детской поликлиники N8 Челябинска:

- Я бы поспорил и с общепринятой версией о том, что финансирования не хватает. Как-то ведь справляемся - делаем ремонты, покупаем мебель и компьютеры, мы даже построили фонтан и сад камней... Мешает другое - закон запрещает делать покупки на сумму свыше 100 тысяч рублей. А мне вот нужен новый рентген за три миллиона. Эти деньги на счету есть - мы их заработали, но потратить не можем. Надеюсь, что новый закон вступивший в силу с первого апреля, действительно развяжет руки, а не будет капканом на шее.

Снежана Бровкина, врач-эндокринолог Ростовского государственного медицинского университета:

- Сегодня у пациентов к врачам много претензий, особенно к врачам первичного звена. Во многом они справедливы - люди не получают той помощи, на которую рассчитывали. И в этом не всегда виновны врачи. Иной раз у них просто нет возможностей. Кроме того, нам хотелось бы в этих непростых условиях чувствовать защиту со стороны и государства, и профсоюза, и СМИ. Врач сегодня остается один на один с грубостью, наглостью, угрозами, иногда даже рукоприкладством со стороны распоясавшихся пациентов. Его сегодня может обвинить кто угодно и в чем угодно - а закон и общественное мнение едва ли будут на стороне врачей. И с этим тоже надо что-то делать.

P.S.

"РГ" приглашает к разговору и врачей, и пациентов. Свое мнение можно присылать по адресу: 19490910sha@mail.ru

Письмо главного врача новосибирской больницы No 48 Сергея Дорофеева "Какие стены лечат?" было опубликовано от 6 апреля 2021 года.
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