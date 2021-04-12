Соцсеть для обсуждения городских проблем создали в Новосибирске

Новости

Немецкая партия высказалась за выход Германии из ЕС 01:56
Принц Гарри вернулся в Великобританию для участия в церемонии прощания 01:26
Лавров оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта 00:41
Президент Чехии будет участвовать в мероприятиях в инвалидном кресле 11.04.2021
Два лидера партий ХДС и ХСС готовы стать преемниками Меркель 11.04.2021
В Сочи благополучно приземлился самолет с разгерметизацией кабины 11.04.2021
На Кутузовском проспекте в Москве машина каршеринга вылетела на встречку 11.04.2021
"Спартак" подаст апелляцию на судейство матча с "Локомотивом" 11.04.2021
СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19 11.04.2021
Церковь будет помогать бездомным вместе с Минздравом 11.04.2021
Киргизию вернули к президентской форме правления 11.04.2021
Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива" 11.04.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека 11.04.2021
Введут ли с 1 июня новый штраф за шины не по сезону 11.04.2021
"Спартак" в меньшинстве проигрывает после первого тайма "Локомотиву" 11.04.2021
Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили драку в начале матча 11.04.2021
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ 11.04.2021
У берегов Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы" 11.04.2021
Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные 11.04.2021
Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 11.04.2021
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 11.04.2021
В Москве обокрали храм 11.04.2021
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 11.04.2021
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 11.04.2021
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 11.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
12.04.2021 01:30
Рубрика: Digital

Решим вместе

Соцсеть для обсуждения городских проблем создали в Новосибирске
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Разработчики из новосибирского Академгородка создали новую социальную сеть. Пользователи смогут рассказать чиновникам о городских проблемах, которые их волнуют, а затем отследить, как их решают.

Приложение "Решаем вместе", которое каждый желающий сможет установить себе на смартфон, привязано к карте города Новосибирска - на ней пользователи смогут отмечать места, где нужно, например, убрать снег или мусор.

Фото: iStock
В Новосибирске к 2025 году построят новый терминал аэропорта

Автор новой соцсети и руководитель группы разработчиков Владимир Ульянов уверен, что новые технологии, которые позволили бы облегчить коммуникацию между субъектами городских конфликтов, сейчас крайне необходимы.

- Нужна возможность увидеть проблемы города в комплексе. Власть, общество и бизнес - сейчас каждый видит свою сторону, - говорит Ульянов.

Сотрудники компании, которая является резидентом новосибирского технопарка и "Сколково", предлагают вместе обсуждать проблемы из разных сфер: ЖКХ, общественный транспорт или очереди к терапевту.

Благодаря этому, надеются разработчики, в Новосибирске совместными усилиями будет создаваться комфортная городская среда.

Принципы работы новой соцсети просты: пользователь оставляет в приложении заявку на решение конкретной задачи, модератор назначает ответственного за исполнение, после чего депутат, на территории которого находится заявка, берет ее выполнение под личный контроль.

В регионах Digital Технологии Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В Сочи благополучно приземлился самолет с разгерметизацией кабины
В России изменились правила использования маткапитала
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова