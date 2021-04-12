Соцсеть для обсуждения городских проблем создали в Новосибирске

Разработчики из новосибирского Академгородка создали новую социальную сеть. Пользователи смогут рассказать чиновникам о городских проблемах, которые их волнуют, а затем отследить, как их решают.

Приложение "Решаем вместе", которое каждый желающий сможет установить себе на смартфон, привязано к карте города Новосибирска - на ней пользователи смогут отмечать места, где нужно, например, убрать снег или мусор.

Автор новой соцсети и руководитель группы разработчиков Владимир Ульянов уверен, что новые технологии, которые позволили бы облегчить коммуникацию между субъектами городских конфликтов, сейчас крайне необходимы.

- Нужна возможность увидеть проблемы города в комплексе. Власть, общество и бизнес - сейчас каждый видит свою сторону, - говорит Ульянов.

Сотрудники компании, которая является резидентом новосибирского технопарка и "Сколково", предлагают вместе обсуждать проблемы из разных сфер: ЖКХ, общественный транспорт или очереди к терапевту.

Благодаря этому, надеются разработчики, в Новосибирске совместными усилиями будет создаваться комфортная городская среда.

Принципы работы новой соцсети просты: пользователь оставляет в приложении заявку на решение конкретной задачи, модератор назначает ответственного за исполнение, после чего депутат, на территории которого находится заявка, берет ее выполнение под личный контроль.