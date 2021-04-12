В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за обрушения трубы ТЭЦ

В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-2, которая привела к отключению отопления и электроэнергии в значительной части города. Ситуацию на теплостанции взял под контроль губернатор Алтайского края.

Решение о введении режима повышенной готовности было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня утром. А позднее глава Барнаула Вячеслав Франк доложил губернатору Виктору Томенко, что почти все потребители по контуру ТЭЦ-2 получают тепло и горячую воду - их переключили на другие источники теплоснабжения. По словам мэра, около трети потребителей переведены на отопление от ТЭЦ-3 и примерно столько же на водогрейную котельную, которая была специально запущена из-за ЧП. "Но с котельной есть проблемы, здесь температура теплоносителя пока не дотягивает до норматива, но в ближайшее время энергетики это исправят. Оставшаяся часть потребителей отапливается по-прежнему от ТЭЦ-2", - пояснил Вячеслав Франк.

Напомним, что ЧП на теплостанции произошло 11 апреля вечером - рухнула часть одной из дымовых труб, обломки повредили систему топливоподачи. В администрации Барнаула пообещали мониторить ситуацию с поставкой тепла и горячей воды горожанам. Как рассказала корреспонденту "РГ" пенсионерка Вера Зотова, живущая в районе улицы Профинтерна, про аварию она и не слышала, и то, что тепло отключали, даже не почувствовала. "Вечером и утром вода горячая была", - рассказала она. Этот микрорайон энергетики оперативно еще ночью переподключили к ТЭЦ-3.

В администрации города уточнили, что тепло и горячую воду от ТЭЦ- 2 получают 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения. В общей сложности в этой части города, которую обслуживает ТЭЦ-2, проживает около 246 тысяч тысяч человек. Это больше трети жителей Барнаула.