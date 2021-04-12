Под Омском два водителя погибли от удара током после ДТП

В Омске СК начал проверку после смерти двух водителей на трассе Омск-Черлак. Они скончались от поражения электротоком высоковольтной линии электропередач.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. На 67-м километре трассы он съехал на машине в кювет и врезался в бетонную опору линии электропередач, оборвав провод.

- Мужчина позвонил своему товарищу с просьбой помочь ему в эвакуации автомашины, затем подошел к капоту автомобиля, чтобы отключить аккумулятор, - сообщает СУ СКР по Омской области. - В этот момент его ударило током.

Приятель погибшего приехал на место ДТП, вышел из автомобиля и также получил поражение электротоком.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.