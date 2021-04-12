В Кисловодске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в ОВД

Новости

Лавров: РФ привержена принципу "африканским проблемам - африканское решение" 15:03
На горящей фабрике в Петербурге обрушилась кровля 14:50
Космический диктант на ВДНХ в Москве написали 210 человек 14:49
При тушении огня на "Невской мануфактуре" погиб пожарный 14:38
Минобрнауки выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей 14:34
Актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина найдена мертвой 14:27
В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов 14:26
Умер Джозеф Сираво - Джонни из "Клана Сопрано" 14:22
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в "Невской мануфактуре" 14:17
От коронавируса в армии лечатся немногим более 400 военных 14:15
Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи" 14:13
Украинские силовики обстреляли Донецк 14:11
Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО 14:06
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура" 14:00
Мединский заявил о сохранившихся планах установки памятника Невскому в Москве 14:00
Соцопрос: 91% россиян считает, что Россия должна осваивать космос 13:59
СМИ: Власти Индии одобрили "Спутник V" для экстренного использования 13:52
В Петербурге будут штрафовать владельцев шумных животных 13:49
Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака" 13:46
В Кургане школьник прочел на уроке стих Есенина с ненормативной лексикой 13:45
Более 10 тысяч московских семей могут принять участие в акции "Наше дерево" 13:43
Москва начала вторую фазу испытаний уникального препарата от коронавируса 13:29
СМИ: Президиум ХДС поддержал Лашета в качестве кандидата в преемники Меркель 13:27
В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым 13:25
Мавзолей Ленина откроют для посещения с 17 апреля 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 14:23
Рубрика: Происшествия

В Кисловодске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в ОВД

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае Ессентукский городской суд арестовал участников подготовки к теракту в Кисловодске. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
В Крыму арестован подозреваемый в подготовке теракта

Сообщается, что суд арестовал 14 участников преступной группировки. Напомним, ранее на всех арестованных возбудили уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, организатор преступной группы - Тимурлан Гогуев, который в 2017 году создал в Кисловодске международное религиозное объединение, запрещенное на территории РФ, куда и вошли все участники. Вместе они планировали взрыв административного здания ОВД России по Кисловодску, а также распространяли экстремистскую литературу и вербовали новых участников.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

При тушении огня на "Невской мануфактуре" погиб пожарный
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа