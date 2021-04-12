В Кисловодске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в ОВД

В Ставропольском крае Ессентукский городской суд арестовал участников подготовки к теракту в Кисловодске. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в пресс-службе суда.

Сообщается, что суд арестовал 14 участников преступной группировки. Напомним, ранее на всех арестованных возбудили уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, организатор преступной группы - Тимурлан Гогуев, который в 2017 году создал в Кисловодске международное религиозное объединение, запрещенное на территории РФ, куда и вошли все участники. Вместе они планировали взрыв административного здания ОВД России по Кисловодску, а также распространяли экстремистскую литературу и вербовали новых участников.