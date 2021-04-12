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12.04.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

На горящей фабрике в Петербурге обрушилась кровля

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий, сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
При тушении огня на "Невской мануфактуре" погиб пожарный

Сейчас огнем охвачены четыре этажа шестиэтажного здания. Горение происходит по всей площади корпус. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пожарных из-за угрозы дальнейшего обрушения срочно вывели из здания.

Ранее стало известно, что погиб один пожарный, еще двое его коллег пострадали.

Пожар тушат по пятому уровню сложности (самому высокому). На месте работают более двухсот человек.

Причины возгорания устанавливаются.

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