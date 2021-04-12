Под Калининградом построят магистраль с вантовым мостом

В самом западном регионе страны началась разработка проекта крупного инфраструктурного сооружения - автомагистрали с мостовым переходом через Калининградский залив. Новая дорога общей протяженностью 8,1 километра включит в себя однопилонный вантовый мост длиной 2,85 километра с высотой пилона 162 метра.

Четырехполосная современная магистраль категории I-Б с расчетной скоростью движения до 120 километров в час должна принципиально изменить транспортную схему на северо-западе Янтарного края. Она соединит Южный и Северный обходы Калининграда и станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. Это позволит разгрузить популярные приморские направления и перенаправить потоки грузовых фур из портов Балтийска и Светлого к пунктам пропуска на государственной границе, на ответвление трансъевропейского транспортного коридора 1-А "Рига - Калининград - Гданьск", в обход областного центра.

"Мостовой переход расширит и укрепит инфраструктурный каркас нашего региона, откроет новые возможности для развития бизнеса и экономики, сделает комфортной и быстрой дорожную логистику в одной из самых населенных и популярных у туристов частей Калининградской области", - считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Об этой поистине масштабной стройке в Янтарном крае задумывались давно, она предусмотрена генеральным планом развития Калининграда до 2035 года. Но перспективы стали реальными благодаря привлечению средств частного инвестора. Это крупнейший концессионный проект региона. Его финансирование из внебюджетных источников обеспечено кредитным соглашением со Сбером и средствами частного инвестора - Группы "ВИС". Недавно участником проекта стала также государственная корпорация "Ростех", подписавшая соответствующее соглашение с областным правительством. Предварительно общая стоимость капитальных затрат оценивается в 41,5 миллиарда рублей. Окончательно она будет определена после завершения экспертизы проектной документации.