В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство ледовой арены на месте обрушившегося спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инвестора проекта.

По утвержденному проекту здание новой ледовой арены будет семиэтажным, высотой 53,7 метра. Ожидается, что в здании смогут размещаться 21,5 тысяч болельщиков, а вместимость арены на концертах составит 23 тысячи человек. Площадь комплекса составит 189,5 тысяч квадратных метров.

В рамках концессионного соглашения, которое заключено между правительством Петербурга и инвестором проекта, арену необходимо построить к 2023 году. Также рядом со зданием необходимо разбить тематический спортивный парк. Общий объем затрат на строительство здания и благоустройство территории оценивается в 37 миллиардов рублей.

Напомним, новая арена будет строиться на месте СКК "Петербургский", который обрушился во время работ по демонтажу. Тогда на крыше здания погиб рабочий, он не успел запрыгнуть в строительную люльку.

Само здание СКК долгое время пытались спасти градозащитники, но им не удалось добиться присвоения ледовой арене охранного статуса.