При тушении огня на "Невской мануфактуре" погиб пожарный

В Петербурге один человек погиб при тушении крупного возгорания на фабрике "Невская мануфактура". По предварительным данным, это сотрудник пожарного подразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также ранее сообщалось о том, что при тушении огня пострадали еще два огнеборца.

С пожаром борются по пятому - самому высокому - уровню сложности. Огонь распространился по четырем этажам здания. Сейчас на месте работают 221 пожарный и 43 единицы техники.

Прокуратура Невского района Петербурга начала проверку по факту ЧП. На место выехал прокурор района. Будет выясняться причина возгорания. Также проверят действия должностных лиц, ответственных за противопожарную безопасность в здании.