В Петербурге завели дело на подростка, устроившего стрельбу в школе

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении девятиклассника за стрельбу в школе. 15-летнему подростку вменяют хулиганство, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

Напомним, ЧП произошло в одной из школ Московского района. Подросток в раздевалке достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону двух своих одноклассников.

В результате происшествия никто не пострадал, но сами школьники оценили происходящее как реальную угрозу их здоровью.

В ближайшее время школьнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Но следователей волнует также из-за чего подросток принес в учебное заведение пистолет и где он достал оружие.