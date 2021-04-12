Для соучастника экс-главы Челябинска попросили 11 лет строгого режима

Для бывшего начальника управления капитального строительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении 2,5 миллионной взятки вместе с экс-градоначальником Евгением Тефтелевым, гособвинение потребовало наказания в виде 11 лет лишения свободы с миллионным штрафом, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Сегодня в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, обвиняемого получение взятки в особо крупном размере, - рассказала представитель прокуратуры Ольга Щербинина. - Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти еще на 10 лет.

Стоит отметить, что по статье о взятке в особо крупном размере чиновнику грозило от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом, 70-кратным полученному подношению. Его начальник и подельник Евгений Тефтелев, сразу признавший вину и активно сотрудничавший со следствием, в октябре прошлого года был приговорен к трем годам лишения свободы со штрафом в 37,5 миллиона рублей. Однако прокуратура намерена обжаловать это наказание, как чрезмерно мягкое.

По версии следствия, в период с сентября 2015 по апрель 2019 года вместе с мэром Евгением Тефтелевым начальник управления капитального строительства Евгений Пашков получил от руководителя строительной компании 2,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".