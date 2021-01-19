Прокуратура потребовала пересмотреть дело экс-главы Челябинска

Прокуратура внесла кассационное представление на приговор бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за взятку в размере 2,5 миллиона рублей. Она требует отменить решение апелляции и направить дело на новое рассмотрение, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Как уже писала "РГ", 23 декабря апелляционная инстанция Челябинского областного суда отказала гособвинению в ужесточении приговора экс-градоначальнику. Наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллионов рублей и лишением права занимать должности на государственной службе еще на три года оставлено без изменений. А приговор вступил в законную силу.

- Не согласившись с выводами апелляционной инстанции об отсутствии оснований к усилению наказания, прокуратурой области в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции внесено кассационное представление об отмене апелляционного определения в связи с допущенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявшими на исход дела, и передаче уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение, - сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - В частности в вердикте отсутствует мотивировка принятого решения, что повлекло вступление в силу неправосудного приговора.

28 октября Центральный суд Челябинска признал экс-чиновника виновным в получении 2,5-миллионной взятки, которую он в компании с начальником управления капстроительства потребовал от застройщика в обмен на контракты по строительству школы и детского сада в новом микрорайоне Челябинска. Сам Тефтелев своей вины не отрицал и после громкого ареста в декабре прошлого года начал активно сотрудничать со следствием. С учетом раскаяния, возраста и состояния здоровья подсудимого суд скостил ему больше половины срока и штрафа, предложенного гособвинением.

Прокуратура настаивает на наказании, предложенном гособвинением в судебных прениях, и просит увеличить срок наказания до 6,5 лишения свободы со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах власти еще на 10 лет.