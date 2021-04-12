В Югре 70 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

В семидесяти образовательных учреждениях Югры сегодня пришлось приостановить учебный процесс из-за поступившей информации о том, что зданиях могут быть заложены взрывные устройства.

"Информация о возможном минировании поступила на электронную почту. В итоге более 20 школ в Сургуте и более 30 в Сургутском районе были эвакуированы", - рассказал источник "РГ" в правоохранительных структурах региона, отметив, что проверочные мероприятия еще продолжаются.

По данным ТАСС, чего-либо опасного силовики в учебных заведениях не нашли. "Ничего не было обнаружено. Дети вернулись в школы, занятия продолжились", - сообщил агентству директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Напомним, ранее - 31 марта - из-за сообщения лжетеррористов была эвакуирована мэрия Сургута.