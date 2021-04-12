Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию

Россиянам стоит перенести забронированные в Турцию туры до 1 июня на более поздний срок, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - сказала она.

В ведомстве также уточнили, что и организованные, и самостоятельные туристы могут завершить отдых и вернуться в Россию планово.

Ранее оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией и приостановил авиасообщение с Танзанией.