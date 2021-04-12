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12.04.2021 20:33
Рубрика: Экономика

Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию

Текст: Евгений Гайва
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россиянам стоит перенести забронированные в Турцию туры до 1 июня на более поздний срок, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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"Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - сказала она.

В ведомстве также уточнили, что и организованные, и самостоятельные туристы могут завершить отдых и вернуться в Россию планово.

Ранее оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией и приостановил авиасообщение с Танзанией.

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