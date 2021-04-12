Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции

Ростуризм разработает меры поддержки туристической отрасли в связи с ограничением авиаперелетов в Турцию из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве в понедельник, 12 апреля.

"Ростуризму дано поручение внести пакет мер поддержки туристической отрасли, который поможет туроператорам исполнить обязательства перед туристами, и мы в самые сжатые сроки ждем предложений: речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых мерах поддержки", - сказала Голикова.

Она напомнила, что туристам, которые запланировали поездку в Турцию до 1 июня, рекомендуется по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха, не меняя даты поездки либо перенести сроки поездки на более поздние и удобные даты. Те граждане, которые уже находятся в Турции, могут продолжить отдых или вылететь обратно любыми чартерными рейсами.

Голикова подчеркнула, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса будет информировать Россиян о текущей ситуации с заболеваемостью в республике.

"Все решение сегодня приняты с учетом угроз, которые существуют для населения нашей страны", - подытожила вице-премьер.