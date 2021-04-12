Сергей Лавров начал визит в Египет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свою двухдневную поездку на Ближний Восток с визита в Египет. Накануне поздно вечером самолет главы российского МИД прибыл в крупнейший город Африки - Каир. Здесь Лаврову предстоит 12 апреля встретиться с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и провести переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри.

"Египет - в числе ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте", - заявил Лавров в преддверии своего визита в интервью египетской газете "Аль-Ахрам". Сославшись на подписанный президентами России и Египта осенью 2018 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (вступил в силу 10 января 2021 года), глава МИД РФ подчеркнул: "Наши отношения носят стратегический характер".

В повестке визита Сергея Лаврова в Египет обсуждение двусторонних коммерческих отношений, вопросов безопасности, а также международной и региональной проблематики с акцентом Сирию, Ливию и палестино-израильское урегулирование.

"Наряду с тесным политическим диалогом у нас развивается взаимовыгодная двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере. К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота. В 2020 году объем взаимной торговли между Россией и Египтом снизился по сравнению с 2019 годом с 6,25 миллиарда долларов США до 4,54 миллиарда, - сказал Лавров в интервью "Аль-Ахрам". - Вместе с тем продолжается реализация ряда масштабных совместных проектов, к числу которых относятся строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции "Эль-Дабаа", создание Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. На 2021 год в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества".

Отдельно на переговорах в Каире будет поднят вопрос борьбы с пандемией COVID-19. К настоящему времени в Египте, согласно местной официальной статистике, количество заболевших граждан не превышает семи-восьми сотен человек в сутки. Для страны с почти 100-миллионным населением это очень мало, что дает повод независимым экспертам говорить о гораздо больших реальных масштабах эпидемии. Как бы то ни было, Каир уже закупил вакцины от китайской компании Sinopharm и британской AstraZeneca, а также зарегистрировал российский медпрепарат.

По словам Сергея Лаврова, "регистрация российской вакцины "Спутник V" в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ".

О достигнутой степени доверительности в диалоге РФ-Египет говорит не только факт предстоящих переговоров Лаврова с высшим руководством Арабской Республики. По данным "РГ", в Каире Сергея Лаврова ждут и в египетской Службе общей разведки (СОР). Стоит ли говорить, что посещение штаб-квартир иностранных спецслужб, как правило, не входит в программу главного российского дипломата. Однако для высокопоставленного гостя из Москвы в Египте открыли и эти секретные двери - с Лавровым встретится директор СОР Аббас Кямель.

Впрочем, с учетом приоритетности вопросов безопасности для Москвы в преддверии ожидаемого возобновления чартерных рейсов из российских городов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду такая встреча вполне закономерна. Россия должна быть полностью уверена в том, что угрозы нашим туристам со стороны международных террористов на египетской территории нет. И трагедии, подобной взрыву Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, больше никогда не повторится.

"Москва и Каир последовательно выступают за объединение усилий в целях эффективного противодействия глобальной угрозе международного терроризма. Поддерживаем тесный диалог по данной проблематике на площадке ООН. Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (между Россией и Египтом от 2018 г. - прим. "РГ") юридически закрепляет функционирование двусторонней Рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом. Совместная работа в рамках этого механизма способствует укреплению нашего взаимодействия на антитеррористическом направлении. Планируем провести очередное заседание группы в Каире в ближайшее время", - заявил Лавров газете "Аль-Ахрам".

Наконец, руководителя российского внешнеполитического ведомства ждут в расположенной в Каире штаб-квартире Лиги Арабских Государств (ЛАГ). Можно предположить, что с генсеком этой международной организации Ахмедом Абульгейтом речь прежде всего пойдет о перспективах возвещения в ЛАГ Сирии, членство которой было приостановлено в ноябре 2011 года. "Сейчас же, спустя 10 лет, многие арабские страны осознают важность восстановления связей с Дамаском. Со своей стороны всецело поддерживаем такую готовность", - пояснил Сергей Лавров в интервью. Как представляется главе МИД России, у руководства других стран региона - ОАЭ и Саудовской Аравии, "имеется настрой на скорейшее возвращение Сирии в "арабскую семью", неотъемлемой частью которой она была и остается".