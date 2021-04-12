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12.04.2021 21:46
Рубрика: Культура

Миг торжества

Шостакович и Брамс посетили Зарядье
Текст: Лариса Барыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Свое первое постпандемийное турне совершил Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса. В московском зале "Зарядье" и в Мариинском концертном зале главный коллектив Свердловской филармонии играл Брамса и Шостаковича.
Дмитрий Лисс и его оркестр были награждены призом Ассоциации музыкальных критиков. Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье" Дмитрий Лисс и его оркестр были награждены призом Ассоциации музыкальных критиков. Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье"
Дмитрий Лисс и его оркестр были награждены призом Ассоциации музыкальных критиков. Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье"

Живые встречи с публикой после локдауна Свердловская филармония и УАФО начали, вероятно, раньше всех в стране. Старт 85 концертному сезону еще в августе прошлого года дал Первый фортепианный фестиваль Green Royal Fest, проведенный в формате open air. В ноябре мощно прозвучал Международный фестиваль Be@thoven, и это в тот момент, когда весь мир отменял празднества и форумы, запланированные в честь 250-летия великого немца. Затем прошли авторские фестивали Дениса Мацуева и Бориса Березовского, а март был отмечен уникальным проектом "Мясковский. Диалоги". И вот первые гастроли после перерыва длиной в год.

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Дмитрий Шостакович как центральная фигура выбран не случайно, его круглой дате - 115-летию - посвящен цикл, проводимый залом "Зарядье", все симфонии Шостаковича в исполнении лучших оркестров России. Уже прозвучали 9-я, 12-я, 15-я и 11-я в исполнении НФОР, РНО, Новосибирского оркестра, за пульт вставали Владимир Спиваков, Андрей Борейко, Пьер Блёз, Томас Зандерлинг. Уральцы привезли в столицу Десятую симфонию, не раз включавшуюся в программы их зарубежных гастролей, но на российской сцене за пределами Екатеринбурга ее играли впервые. Музыка сложнейшей симфонической концепции, с мучительным и долгим процессом от суровой горечи осмысления бытия к просветленному финалу, в которой впервые появляется тема-автограф, основанная на монограмме D-Es-С-Н (инициалы композитора латиницей), вызвала невероятное воодушевление публики.

Еще перед концертом для Уральского оркестра и Дмитрия Лисса был миг торжества. По итогам 2020 года они удостоены приза Ассоциации музыкальных критиков (АМК) "За смелость и концептуальность симфонических программ, включая симфонию "Турангалила" Оливье Мессиана и ораторию "Плот "Медузы" Ханса Вернера Хенце". Приз вручали главный редактор журнала "Музыкальная жизнь" Евгения Кривицкая и редактор отдела культуры газеты "Коммерсантъ" Сергей Ходнев. То, что "Турангалилу" уральский оркестр за год до этого представлял в зале "Зарядье", вряд ли совпадение. Акустика этого пространства выявляет лучшие качества оркестра.

В концертном зале Мариинского театра УАФО выступал за последние годы уже в 10-й раз. Валерий Гергиев оказывает особые знаки доверия оркестру, с которым много лет назад начинал свой творческий путь. В честь Шостаковича здесь прозвучала его последняя, 15-я симфония. У Дмитрия Лисса с ней связаны особые воспоминания: "Для меня эта симфония - едва ли не самая важная в творчестве Шостаковича, самая глубокая и самая страшная. Конечно, каждый слушатель открывает в ней что-то свое, но очевидно, что в этой музыке - подведение итогов, прощание с жизнью". Пауза по окончании симфонии казалась невероятно долгой, подтвердив то впечатление настоящего и подлинного, которое музыка Шостаковича производит и сегодня.

В обоих гастрольных концертах звучал и Второй фортепианный концерт Брамса в исполнении Константина Лифшица, заменившего не приехавшего по известным причинам Барри Дугласа.

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