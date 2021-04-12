Skoda опубликовала изображение обновленного Kodiaq перед премьерой

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к обновленному Kodiaq. Рестайлинговый кроссовер представят уже завтра (мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса), а сегодня чехи опубликовали изображение модели сбоку.

Судя по изображению, новинка получит более покатую, чем у предшественника, крышу. Ожидается, что кроссовер будет отличаться другим капотом, установленной более вертикально решеткой радиатора с двойными ламелями, более узкими передними фарами и установленными под ними противотуманками.

Обновленный Kodiaq оборудуют новой цифровой панелью в стиле Octavia и модернизированной мультимедийной системой. Также ожидается, что моторы и трансмиссии, предлагавшиеся до рестайлинга, сохранятся. При этом гамма пополнится гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой сети.

Сейчас купить актуальную версию кроссовера Skoda Kodiaq в России можно начиная от 1 793 000 рублей. Модель предложена с бензиновыми турбодвигателями мощностью 125, 150 и 180 л.с. и 150-сильным дизелем 2.0 TDI.

С момента своего дебюта в 2016 году, который положил начало кампании по расширению модельного ряда Skoda в сегменте SUV, Kodiaq разошелся по миру тиражом свыше 600 тысяч экземпляров.